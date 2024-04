El Ayuntamiento de Huelva trabaja en "dos vías" para "garantizar" que no se ponga "en riesgo" al Recreativo

El primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha señalado este martes que el Consistorio trabaja en "dos vías" para "garantizar" la permanencia del Real Club Recreativo y que "no se ponga en riesgo" como Decano del fútbol español. Así lo ha indicado en rueda de prensa a preguntas de los periodistas, subrayando que una de las vías es la judicial, de forma que "el principal objetivo es evitar que se ejecute la sentencia" y para ello han presentado el recurso de casación. Asimismo, ha explicado que la otra línea es la de la "negociación" donde "a través de intercambios y de reuniones" están "intentando llegar a acuerdos para que el Recreativo caiga en las mejores manos y que esté garantizada la permanencia como el club Decano y que nadie lo ponga en riesgo", así como que la situación "no afecte tampoco a la temporada tan magnífica que está haciendo". "No estamos llegando todavía a ningún acuerdo, pero tenemos todas las vías abiertas, primero las judiciales y, segundo, que a nivel de negociaciones, hay esas líneas de comunicación donde se están intentando llegar esos acuerdos, pero todavía no hay ningún acuerdo ni hay nada", ha abundado Arias antes de añadir que "las condiciones del Ayuntamiento es garantizar que nadie ponga en riesgo el club y garantizar que los inversores que vayan a comprar, si al final la sentencia tiene que ejecutarse, tengan la solvencia para pagar la deuda de 28 millones de euros que tiene que devolver a esta ciudad". De la misma manera, ha subrayado que también deberá "tener competencia para hacer que el Recreativo goce del mejor futuro" y eso "lo determinará en Ayuntamiento" que "es quien tiene la sartén por el mago, en cuanto a que será quien bendiga cuál es el futuro del club". "Por tanto, esas son las conversaciones que hay en este momento y que primero se están centrando en las cuestiones jurídicas".