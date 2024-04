Netanyahu recibirá el alta este martes tras su operación de hernia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibirá el alta médica este mismo martes tras someterse en la noche del domingo a una operación quirúrgica de hernia después de que le fuera encontrada durante un examen rutinario. El Hospital Hadasá Ein Kerem ha dado un nuevo parte del estado de salud del mandatario israelí y ha destacado que se está recuperando bien de la intervención, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Netanyahu que se encuentra lo suficientemente bien como para continuar participando en reuniones y manteniendo contactos desde el hospital, indica el diario, que cita fuentes de la oficina del primer ministro. "La cirugía de hernia de Netanyahu ha concluido con éxito. Está plenamente consciente, su estado es bueno y ha sido trasladado para mayor recuperación", explicaba el comunicado publicado tras la operación. Netanyahu, que tiene 74 años, ha sido operado con anestesia general, según ha señalado, si bien no ha precisado en qué parte del cuerpo ha sido diagnosticada la hernia. Desde la intervención, el ministro Justicia y vice primer ministro del país, Yariv Levin, ha asumido temporalmente la Jefatura del Gobierno. Esta operación coincide con el comienzo de una gran protesta de familias de rehenes y opositores al primer ministro que han iniciado este domingo una acampada frente al Parlamento para exigir un acuerdo de liberación y elecciones anticipadas que está previsto que dure cuatro días.