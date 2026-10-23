0-3. Cruzeiro golea a Olimpia pero ambos avanzan a cuartos de final

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Quito, 22 oct (EFE).- El brasileño Cruzeiro derrotó este jueves 0-3 al paraguayo Olimpia y se clasificó como líder del grupo C para los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, que se juega en Quito, mientras que su rival también logró el pase a la siguiente ronda como segundo.

Gisseli, en el minuto 20; Marília Furiel, en el 46; y Mariana Andrade, en el 70, anotaron los tantos que dieron la victoria al conjunto brasileño.

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Gisseli abrió el marcador en el minuto 20 cuando recibió el balón dentro del área y disparó un tiro cruzado que terminó en gol. Después, al poco de empezar la segunda parte, Furiel aprovechó un rebote al palo para empujar el balón en la red. Por último, Mariana Andrade convirtió el último tanto del partido que sentenció el encuentro.

En cuartos de final, Cruzeiro se enfrentará al segundo clasificado del grupo D, el Libertad, mientras que las paraguayas jugarán contra el líder del mismo grupo, el Deportivo Cali. EFE