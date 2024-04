Musk aumenta la plantilla un 86% en la mayor sede de su imperio en Texas

(Bloomberg) -- Elon Musk es ya oficialmente el mayor empleador privado de Austin.

Tesla Inc. aumentó su plantilla un 86% el año pasado, hasta 22.777 empleados, en un sector de rápido crecimiento en la región de Texas, donde el fabricante de automóviles produce los SUV Model Y y los Cybertrucks. De esta manera, superó a la cadena de supermercados H-E-B, según un nuevo informe anual de cumplimiento que Tesla presentó al programa de desarrollo económico del condado de Travis.

La enorme Gigafactory de Tesla en Texas es la muestra de la presencia cada vez mayor de Musk en el estado: por una parte, está construyendo una refinería de litio cerca de Corpus Christi. Bastrop, a unos 50 kilómetros al este de Austin, alberga operaciones de Boring Co. y una nueva fábrica de SpaceX para satélites Starlink. SpaceX, a su vez, también tiene un enorme centro de lanzamiento para su cohete Starship en el golfo de México, en el extremo sur de Boca Chica, y una instalación de pruebas de motores a las afueras de Waco.

Las empresas de Musk y la actividad económica relacionada que generan alcanzan los US$11.100 millones al año, calcula Ray Perryman, que dirige una empresa de investigación económica en Waco.

“Es raro que un solo individuo desarrolle empresas tan diversas con un impacto sustancial en varias regiones”, dijo Perryman. “El impacto directo de las empresas que Elon Musk ha traído a Texas es tan grande como el de algunos sectores manufactureros importantes, como la producción de bebidas o de equipos eléctricos”.

Durante años, Musk fue una criatura de California: un empresario de Silicon Valley y una celebridad de Hollywood. Viajaba regularmente entre la sede de SpaceX, cerca de Los Ángeles, y las extensas operaciones de Tesla en la bahía de San Francisco. Pero Musk se irritó ante las restricciones laborales de California durante los primeros días de la pandemia. Meses después, Tesla anunció que Austin sería la sede de su segunda planta automotriz en Estados Unidos. Musk se mudó personalmente a Texas más tarde, en 2020.

Su agresiva expansión en Texas ha irritado a algunos. Los residentes de Boca Chica se han quejado del ruido y los escombros generados por los lanzamientos de cohetes, y en marzo el Estado aprobó un intercambio de terrenos con SpaceX, la cual recibió 43 acres del Parque Estatal de Boca Chica a la empresa a cambio de 477 acres adyacentes al Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Atascosa. La idea es que si es inevitable dañar el emplazamiento cercano, la empresa compensará al Estado con una parcela de terreno 10 veces mayor.

Cerca de las instalaciones de SpaceX en McGregor, los residentes se quejaron del ruido y el traqueteo de los motores de prueba. Y en Bastrop, las organizaciones locales se manifestaron en contra del permiso concedido a Boring para verter decenas de miles de litros de aguas residuales tratadas al río Colorado, aunque ahora hay un plan para que las empresas de Musk se conecten al sistema de servicios públicos de la ciudad.

SpaceX ha declarado en sus presentaciones que tiene más de 2.000 trabajadores en sus operaciones en el extremo sur de Texas, cerca de Brownsville; la plataforma de medios sociales X de Musk anunció que planea contratar a 100 personas en la capital; su empresa de implantes cerebrales Neuralink tiene 300 personas en Austin, según Opportunity Austin.

Por su parte, Tesla anunció que su fábrica de litio, que se está construyendo en una zona no incorporada a unos 30 minutos en coche de Corpus Christi, tendrá finalmente 162 trabajadores. Los responsables de desarrollo económico de Waco afirman que SpaceX tiene 600 trabajadores en un centro de pruebas de motores de cohetes en McGregor. La zona de Austin cuenta con un centenar de trabajadores de Boring y unos 700 de SpaceX, según Opportunity Austin.

El emplazamiento de Bastrop es también el más cercano a las operaciones de Musk. Cerca de las instalaciones de SpaceX y Boring, Musk construyó un edificio de acero con una cafetería y tienda de comestibles llamada Boring Bodega, además del Prufrock Pub que lleva el nombre de la máquina de Boring que perfora túneles, el His & Hers Barbershop Salon y canchas de pickleball.

“Todo el mundo está tratando de prepararse y aprovechar el crecimiento que se avecina”, afirma Becki Womble, responsable de la Cámara de Comercio de Bastrop, donde se van a abrir dos nuevas escuelas de primaria para dar cabida a las estimaciones de que la población se quintuplicará hasta alcanzar los 63.000 habitantes en 2030.

La instalación cercana a Corpus Christi sigue siendo una enorme obra de construcción, emplazada en un desolado tramo de las llanuras costeras del sur de Texas, con escasa industria y no mucho dinero de sobra. El proyecto, de US$380 millones, es la mayor inversión del condado en cinco años, según Sarah Tindall, vicepresidenta senior de Corpus Christi Regional Economic Development Corp.

A medida que el imperio tejano de Musk crece, él pasa mucho más tiempo en Austin, donde viven varias personas de su entorno. En un momento dado, Musk planeó construir una casa en una antigua granja de caballos que había comprado al otro lado del río Colorado desde su Gigafactory, según la biografía de Walter Isaacson, pero parece que nunca se construyó.

“Para Musk, el corazón y los pulmones de esta operación van a estar en Austin en el futuro a nivel nacional”, dijo en entrevista telefónica Dan Ives, analista de Wedbush Securities. “No se trata solo de la Gigafactory, sino de lo que eso significa para la tecnología de baterías y de que toda la cadena de suministro que rodea a Tesla seguirá hasta Texas”.

