Jim Ryan actualiza las ventas de PS2: 160 millones de unidades en todo el mundo

PlayStation 2 es una de las videoconsolas más vendidas, que llegó a alcanzar la cifra de 160 millones de unidades a nivel global, como ha desvelado el ahora ex presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan. PlayStation 2 llegó al mercado primero en Japón en marzo de 2000 y a finales de ese mismo año inició su expansión a otras partes del mundo, como Norteamérica, Europa y Australasia. SIE la retiró en enero de 2013, con unas ventas a sus espaldas que se estiman en 155 millones de unidades. Ahora, Ryan, que acaba de dejar su puesto como presidente y director ejecutivo de SIE para jubilarse, ha compartido una cifra más actualizada el éxito de ventas que fue PS2: 160 millones de unidades a nivel global, como ha dicho en una entrevista en el pódcast oficial de PlayStation (episodio 481). Ryan comenzó a trabajar en Sony Computer Entertainment en 1994 y durante 30 años ha estado ligado a la marca PlayStation, ya desde antes del lanzamiento europeo de la primera consola. Sobre la última iteración, PS5, afirma que "está en el buen camino" para convertirse en la consola de más éxito de Sony. En el futuro, el exdirectivo espera que la comunidad de PlayStation crezca, especialmente tras llevar los juegos a PC y las adaptaciones que juegos como The Last of Us, Uncharted y Gran Turismo han tenido a serie y película, respectivamente. PlayStation 2 lidera el ránking de las consolas más vendidas, con sus 16 millones de unidades. Le siguen Nintendo DS (154 millones) y Nintendo Switch (139 millones). PlayStation 5, la más reciente de SIE, sitúa sus ventas en torno a los 55 millones de unidades.