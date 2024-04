El abogado de Antonio Tejado afirma que su cliente está tranquilo mientras espera la decisión del juez sobre su libertad

Apenas han transcurrido ocho semanas desde que Antonio Tejado fue detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva el 12 de febrero en la cárcel de Sevilla 1. El juez está aguardando la presentación del documento legal por parte del abogado que representa a la acusación particular, antes de emitir una decisión acerca de la posible liberación tanto del sobrino de María del Monte, como de los demás detenidos que aún se encuentran en esa misma situación jurídica. Por su parte, su abogado Fernando Velo ha asegurado que su cliente "está bien" y "tranquilo" mientras espera la decisión del juez sobre su libertad. "Estamos a la espera de lo que resuelva su señoría", ha afirmado Velo, quien ha insistido en que siguen a la espera de la inocencia de Antonio. El letrado ha negado tener conocimiento de que la Fiscalía se haya opuesto a la libertad de Tejado y le haya solicitado una fianza de 100.000 euros, tanto para él como para el otro detenido. "No me consta eso", ha asegurado Velo, quien ha desmentido que para el resto de los detenidos la cantidad sea menor. Asimismo, el abogado ha afirmado desconocer si el letrado de la acusación, Baena Bocanegra, ha solicitado informes sobre las secuelas que ha podido tener María del Monte, cuya representación ostenta. "No puedo decir nada al respecto", ha indicado Velo, quien ha insistido en que "todo tiene su tiempo" y en que "no hay por qué desesperar". Por otro lado, el abogado ha recalcado que la "última palabra" sobre la libertad de Antonio Tejado la tiene el abogado de la acusación, es decir, la voluntad de María del Monte. "No le puedo contestar por el nombre de otro", ha señalado Velo, quien ha reiterado que se encuentran "a la espera" de la resolución judicial. Finalmente, el letrado ha asegurado que su cliente "está bien" y "tranquilo", a la espera de que se resuelvan las solicitudes presentadas por su defensa. "Estamos todos a la espera", ha concluido Velo.