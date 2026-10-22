Incendio cerca a turísticas islas peruanas deja 200 hectáreas y 4 hospedajes afectados

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Lima, 22 oct (EFE).- El incendio forestal que se extendió a lo largo de cinco kilómetros cerca a las turísticas islas flotantes de los Uros, en la Reserva Nacional del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, dejó cuatro hospedajes afectados y 200 hectáreas de cobertura natural destruidas, según informó este jueves un representante de la comunidad nativa y la Defensa Civil de Perú.

El fuego se propagó rápidamente el miércoles entre el totoral seco que rodea el lago, y que precisamente es usado por los Uros para levantar alojamientos turísticos en unas islas flotantes que son el principal atractivo en la parte peruana del lago Titicaca, que el país comparte con Bolivia.

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El presidente de la comunidad de los Uros, Carlos Quispe, declaró a la emisora RPP que "son cuatro hospedajes afectados aquí en la zona y la extensión (de los daños por el fuego) será de unos 5 ó 6 kilómetros".

Quispe se quejó de que los ganaderos de la zona "cada año siempre queman (el totoral) para (sembrar de nuevo para) su ganado", pero que ahora "no hay totora para nosotros", que las suelen convertir en sogas y fardos para construir habitaciones y artesanías de ese material.

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En tal sentido, el representante comunero pidió palos, sogas, calaminas y otros materiales para reparar los hospedajes afectados y exhortó a los funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con jurisdicción en el Titicaca, que controlen la incidencia de este tipo de emergencias.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil informó que el incendio forestal registrado en los sectores de Uros, Chulluni y Chimú, del distrito y provincia de Puno, fue extinguido la noche del miércoles gracias a la acción conjunta de personal de la municipalidad provincial, la Marina de Guerra del Perú y de la Compañía de Bomberos N° 42.

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El COEN indicó que el incendio ha dejado, preliminarmente, 200 hectáreas de cobertura natural destruida y que la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) aún continúa en la zona.

Defensa Civil señaló que el incendio forestal en Uros, Chulluni y Chimu empezó el martes y se situaba en una zona inaccesible.

Las lluvias en Puno extinguieron las llamas el mismo martes, pero el miércoles el fuego se reactivó en otras zonas y se extendió alrededor de un tramo del lago, que Perú comparte con Bolivia en el altiplano y tiene una altura promedio de 3.812 metros sobre el nivel del mar.

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Varias regiones andinas del sur peruano que afrontaban incendios forestales en las últimas semanas recibieron este jueves las primeras lluvias que han logrado extinguir el fuego, en tanto que la costa norte del país ha empezado a reportar lluvias intensas, tal como se adelantaron en los pronósticos por el fenómeno climático El Niño.EFE