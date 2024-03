Marcelino: "Nos creemos capaces de competir con cualquiera"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, espera que el equipo pueda confirmar su "buena racha" este lunes en el Estadio de la Cerámica ante el Atlético de Madrid, un equipo "muy poderoso en todas las facetas del juego" y "con grandes futbolistas", y ha recordado que son "capaces de competir con cualquiera". "Ambos equipos tienen muy buenos futbolistas en el terreno de juego y nosotros nos creemos capaces de competir con cualquiera. Queremos ganar, no por la racha anterior, sino porque en este partido seamos superiores al rival, tengamos más acierto y seamos capaces de mantener la buena dinámica de resultados y de juego con la que venimos", declaró en rueda de prensa. Además, ve a los futbolistas "con buen ánimo, con extraordinaria actitud, tremendamente ilusionados" ante un partido "muy complicado". "El Atlético de Madrid está en una situación en la que necesita ganar, pero nosotros también lo queremos hacer, jugamos en nuestro campo, con nuestra afición y esperamos darle otra alegría. Venimos de una racha buena y a ver si somos capaces de confirmarla", insistió. "No creo que un parón sea un indicador evidente de que te cambie la dinámica que tenías anteriormente. Sí que sirve para recuperar efectivos o, en algunos casos, alguno cae. A nivel de juego estábamos bien antes, y cuando estás bien y tienes una dinámica buena y alargada es porque hay unas bases sólidas, no es producto del azar, sino a base de un trabajo que resulta satisfactorio", añadió. Por otra parte, el técnico asturiano resaltó que en las últimas semanas lograron "minimizar las opciones de gol del rival", lo que les ha hecho "encajar menos". "En el aspecto ofensivo seguimos siendo un buen equipo, somos de los mejores de LaLiga; si hubiéramos tenido unos números defensivos normales estaríamos en la parte más alta de la tabla. Nuestra idea es certificar lo bueno que hemos hecho en estas pasadas jornadas y recordar que hemos sido competitivos y ganadores de todos los equipos que nos han precedido en la tabla hasta ahora", subrayó. Marcelino, sin embargo, advirtió del peligro de confiarse demasiado ante un rival con problemas lejos de su campo. "El fútbol tiene estas cosas. Veníamos de ganar al Barcelona y teníamos que sacar un resultado positivo contra el Cádiz para escaparnos de abajo y empatamos. Luego fuimos a San Sebastián, jugamos contra el Valencia, el Betis... En todos esos escenarios piensas que tienes que ganar para separarte de abajo", afirmó. "Lo más importante es el partido inmediato, centrar toda nuestra atención en qué debemos de hacer para contrarrestar al rival. La suma de jornadas y de puntos nos llevará al tramo final a ver por lo que podemos luchar. Está muy difícil, porque con solamente 27 puntos por disputar la competición más cercana que tenemos está a dos partidos de nueve. La siguiente me parece casi imposible, muy difícil. Tenemos un calendario por delante bastante complicado, con dos partidos súper exigentes. Lo más sensato es pensar en lo inmediato, y lo inmediato es un partido muy difícil que intentaremos sacar adelante", prosiguió. En otro orden de cosas, el preparador del conjunto castellonense destacó los 13 años de trabajo de Simeone al frente del Atlético. "Es una referencia en el salto de calidad y mantenimiento en alto nivel. Es un equipo 'Champions', tiene un extraordinario entrenador, muy buenos futbolistas. Sabemos que va a ser muy difícil, pero con nuestros aficionados, en nuestro campo y con el buen nivel del equipo creemos que podemos ganar. Es la actitud y el compromiso con el que vamos a iniciar este partido", aventuró. Sobre el equipo rojiblanco, explicó que es "un equipo muy poderoso en todas las facetas del juego, con grandes futbolistas a nivel individual, con una idea futbolística muy consolidada a nivel colectivo". "Tenemos que jugar a un grandísimo nivel y, a la vez, que sus mejores futbolistas, que son muchos, no tengan su mejor día. Tenemos que ser certeros en las áreas", expresó. "Ellos tienen facilidad para el gol y ya recuperan a Griezmann; este parón le sirve en seguro para recuperar su mejor nivel físico, es un futbolista absolutamente determinante, lo mismo que Morata, Depay y Correa. Tiene un elenco de futbolistas en el aspecto ofensivo que resultan letales y son un equipo solidario, competitivo, ganador y que sabe jugar este tipo de partidos en los que está mucho en juego", continuó. Por último, confirmó que tanto Francis Coquelin como Raúl Albiol están "perfectos". "A los lesionados de larga duración, Jeremy -Pino- y Denis -Suárez-, les queda un buen trecho. Juan -Foyth- sigue de baja, Pepe -Reina- y Eric -Bailly- también. También tenemos a los sancionados, lo que nos hace tener la defensa bastante condicionada, y quienes sí se van a incorporar son Raúl y Alfonso", desveló. Sobre Alfonso Pedraza, cree que su regreso es "quizás un poco prematuro". "Pero está en un estado de fuerza y de mentalidad suficiente como para echarnos una mano, y por eso también viene con nosotros", manifestó.