Valverde: "En el Bernabéu queremos sumar y buscar buenas sensaciones para la final"

Bilbao, 30 mar (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, señaló que encaran la visita al Santiago Bernabéu con la intención de "buscar un buen resultado" que les permita sumar y también "buenas sensaciones" para la final de la Copa del Rey que van a disputar el próximo sábado en Sevilla frente al Mallorca.

"La semana que viene hay una final, pero este partido es importante porque nos hemos colocado cuartos y es algo que debemos tener en cuenta. No hay mejor manera de llegar a un partido importante que compitiendo", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa al clásico liguero frente al Real Madrid.

Valverde, en este mismo sentido, dejó entrever que no tiene intención de reservar jugadores de cara a la cita del 6 de abril y que probablemente el once que alineará en el Bernabéu no será muy diferente del que saldrá de inicio en La Cartuja.

"En cada partido hay riesgos de que alguien reciba un golpe, nadie está exento de ello. El Real Madrid nos va a exigir mucho y este partido nos mantiene en el ritmo competitivo. Es lo que estamos buscando de cara a la final y a lo que queda, resultados y buenas sensaciones", incidió.

Lo que sí confirmó Valverde es la titularidad en el coliseo blanco de Julen Agirrezabala, que será también el guardameta del Athletic en la final de Copa como lo ha sido durante todo el torneo.

"Ellos (Agirrezabala y Unai Simón) ya lo saben desde hace unos cuantos días. Los dos están haciendo una gran temporada y estamos contentos", señalo el 'Txingurri', quien avanzó que tiene a su disposición a toda la plantilla tras la recuperación de Yuri Berchiche, la única baja por lesión en la última jornada.

Valverde, por otro lado, admitió que "es difícil abstraerse completamente" de la final y señaló que ve a sus jugadores "con chispa y contentos" ante la llegada de esa cita, aunque también "centrados" porque "por mucha parafernalia que haya alrededor de un partido lo nuestro es centrarse en lo que hay en el campo".

"A partir de mañana a las 11 nos centraremos en la final", recalcó Valverde antes de incidir en la "dificultad" de un encuentro ante un rival que es líder, se mantiene invicto como local esta temporada y "con la llegada de Bellingham ha ganado en físico" y cuenta con un centro de campo "muy potente".

"A veces puede parece que tienes una posibilidad pero si no la aprovechas te matan. No tiene piedad del rival y cualquier pérdida te la hace pagar caro", destacó. EFE

