Los Reyes y sus hijas disfrutan de un paseo por la capital pasado por agua

La Semana Santa se hace presente en las calles de la capital y ayer podíamos ver cómo la Reina Sofía, acompañada de su hermana Irene de Grecia y la infanta Cristina, acudía a una de las procesiones con más tradición de Madrid: la Procesión del Cristo de los Alabarderos. Hoy, Sábado Santo, se celebraban varias procesiones más y en esta ocasión, los Reyes y sus hijas quisieron ser testigos de la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo. Aunque el clima no acompañaba, la familia real disfrutó en primera fila del acontecimiento y, después, aprovecharon que se encontraban en la capital para dar un paseo por sus calles. Europa Press ha sido testigo en exclusiva de cómo el Rey Felipe VI y la Reina Letizia caminaban bajo el resguardo de sus paraguas mientras que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía preferían caminar al descubierto. Mezclándose con los ciudadanos de la capital, disfrutaban de un paseo tranquilo por la Calle de la Cruz hasta llegar a la Plaza de Jacinto Benavente. El Rey se adelantaba varios metros, seguido por sus hijas, mientras que la Reina Letizia aprovechaba para charlar con par de señores junto a los que caminaba. Sin duda alguna, la lluvia no ha impedido que alargaran su visita al centro de Madrid y disfrutaran de un paseo por sus calles en esta época tan especial del año antes de retomar la rutina y cumplir con sus compromisos. Demostrando lo mucho que apoyan la cultura española, no podían faltar en las celebraciones típicas de Semana Santa.