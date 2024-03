La Policía de Malasia detiene a un presunto agente de la Inteligencia israelí con un alijo de armas

La Policía de Malasia ha anunciado la detención de un presunto agente de la Inteligencia israelí en un hotel de la capital del país, Kuala Lumpur, donde guardaba además un alijo de armas. La detención, hizo saber este viernes el inspector general de la Policía Nacional, Razarudin Husain, tuvo lugar el pasado miércoles y formó parte del operativo de seguridad especial activo en el país desde el estallido de la guerra de Gaza; un conflicto en el que Malasia está completamente de parte de la población palestina y no reconoce al movimiento islamista Hamás como organización terrorista. El detenido, de 36 años, estaba en posesión de dos pasaportes, uno de ellos israelí. De acuerdo con el inspector Husain, "entró en Malasia el 12 de marzo con un pasaporte francés, fue arrestado el 27 de marzo y permanecerá bajo custodia como mínimo hasta el domingo mientras prosigue la investigación". El oficial de Policía ha añadido que el individuo estaba en posesión de un alijo de pistolas y munición en el momento de su detención, pero no parecía que hubiera introducido esas armas en el país dado que venía de Emiratos Árabes Unidos, donde la seguridad es demasiado férrea como para introducirlas de contrabando. Es más, según la versión del detenido, adquirió el alijo en Malasia, usando criptomonedas, con la intención de asesinar a otro ciudadano israelí, aunque el inspector se ha mostrado escéptico sobre ese relato. "No podemos asumir que toda esa historia es cierta. Podría haber tenido otro propósito", ha indicado en comentarios recogidos por el portal Banar News. El inspector general también opinó que el detenido, probablemente, no trabajaba solo -- "Probablemente formaba parte de un entramado que todavía tenemos que identificar", según Husain -- e indico que tres de las armas incautadas estaban cargadas y listas para disparar, lo que da a entender la posibilidad que estuviera preparando un incidente violento inminente. La Policía malasia le investiga, en definitiva, bajo la ley de delito de posesión no autorizada de armas, uno de los cargos más graves tipificados en el país. De ser imputado formalmente y posteriormente declarado culpable, podría ser incluso sentenciado a muerte.