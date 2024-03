Ernesto Valverde: "No hay mejor manera de llegar a un partido importante que llegar compitiendo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, explicó que la motivación sale sola a una semana de la final de Copa del Rey y, antes, con un duelo contra el Real Madrid este domingo para tratar de defender la cuarta posición en Liga, y llegar "compitiendo" y con "buenas sensaciones" a esa final. "Vamos a ir allí con la intención de ganar si podemos, si no podemos ganar, empatar. Llevamos mucho tiempo sin competir y mañana tenemos una posibilidad de defender la posición que estamos", dijo en la rueda de prensa previa a la visita al Santiago Bernabéu. El técnico de los vascos dejó claro que el Athletic no estará pensando en la final de Copa contra el Madrid, sólo de manera indirecta, ya que piensan aprovechar el test de los blancos para llegar lo mejor posible a la lucha por el título copero. "Lo descubriremos mañana. Hay algunos factores que hay que tener en cuenta. No jugamos desde el día 16, mañana es un partido que nos jugamos cosas importantes, y también no hay mejor manera de llegar a un partido importante que llegar compitiendo. Es verdad que tenemos una final la semana que viene pero ahora tenemos un partido importante también porque la anterior jornada nos colocamos en el cuarto puesto y es algo que tenemos que tener en cuenta", afirmó. Valverde respondió así al ser preguntado por su once, por posibles cambios, e insistió en la importancia del duelo contra el Madrid. "Es importante porque nos mantiene en ritmo competitivo. Es un rival que no ha perdido en casa, nos va a exigir mucho. Estamos buscando por el resto de la competición y el próximo partido buenos resultados y buenas sensaciones de cara a lo que nos viene", dijo. "Son dos equipos históricos, hay rivalidad, tiene mucha dificultad. El Madrid no ha perdido en casa, sabemos que es complicado, son líderes, pero hay que jugarlo y hay que intentar ir allí con esa intención de hacer que se vean mucho nuestras virtudes y que podamos no ver la mejor versión del Madrid. Aquí nos ganaron claramente en el partido de ida", añadió. Por otro lado, el técnico de los 'leones' apuntó que ve bien a su equipo y también al rival, un Madrid que creció esta temporada con Jude Bellingham. "Es un equipo que con la llegada de Bellingham ha ganado en físico, tiene un centro del campo muy potente", afirmó. "Los jugadores están bien, con chispa, contentos. Sabemos que ese partido está ahí en el horizonte, pero estamos centrados. Tenemos este que nos tiene que servir para el siguiente", terminó, desvelando que Julen Aguirrezabala será su portero en el Bernabéu para llegar rodado a la final contra el Mallorca en Sevilla.