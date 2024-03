Al menos cinco turistas asesinados en Puerto López (Ecuador)

La Policía de Manabí ha encontrado los cuerpos sin vida de cinco de los once turistas que habían sido secuestrados este viernes en el cantón de Puerto López, en la provincia ecuatoriana de Manabí. "Esta mañana se registró el presunto secuestro de once personas en Puerto López, Manabí, cinco de ellos fueron localizadas sin signos vitales y con impactos de arma de fuego en la vía Ayampe - Santa Elena", explica un comunicado compartido por la Policía de Manibí en su cuenta de la red social X, antes Twitter. En el mismo añaden que "las otras seis víctimas, entre ellas cinco menores, se encuentran a buen recaudo con sus familiares". La Policía ha desplegado unidades para "dar con los responsables y las motivaciones de este hecho violento". El secuestro ocurrió este jueves cuando unos 20 sujetos armados entraron en un hotel en el cantón de Puerto López y tras robar los documentos de identidad, los móviles y otras pertenencias se llevaron a la fuerza a once personas que se hospedaban en el hotel, según informó el canal de televisión Oromar TV.