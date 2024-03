Tusk habla de una "nueva era bélica" en Europa y aboga por "una defensa común" de las fronteras de la UE

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado que la invasión rusa de Ucrania ha supuesto la entrada en "una nueva era bélica en Europa" y ha hecho hincapié en la necesidad de una defensa conjunta de las fronteras de la Unión Europea. "Sé que suena devastador, especialmente para las nuevas generaciones, pero tenemos que acostumbrarnos al hecho de que ha comenzado una nueva era: la era prebélica", ha expresado Tusk. "No exagero. Esto está cada día más claro", a apostillado en declaraciones al diario alemán 'Die Welt'. El mandatario polaco ha aseverado que su objetivo con estas palabras no es "asustar a nadie", pero ha advertido de que "la guerra ya no es un concepto del pasado", sino que "es real y empezó hace más de dos años". A este respecto, Tusk ha evidenciado su preocupación dado que en Europa "no se ha visto una situación así desde 1945", año en que la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. No obstante, se ha mostrado optimista ante lo que ha descrito como "una revolución en la mentalidad europea", que ha llevado entre otras cosas a un escenario en el que "ya nadie cuestionaba la necesidad de una defensa común". "La Unión Europea en su conjunto, como organización poderosa, debe estar mentalizada para luchar por la seguridad de nuestras fronteras y nuestro territorio", ha sentenciado Tusk a este respecto, abogando por una protección más coherente de las fronteras exteriores de la UE ante la instrumentalización de los migrantes por parte de Rusia.