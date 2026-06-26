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El Ayuntamiento de Madrid destinará 2 millones adicionales del fondo de acción humanitaria para ayudar a Venezuela

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El Ayuntamiento de Madrid destinará 2 millones adicionales del fondo de acción humanitaria para ayudar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos registrados en el día de ayer, han informado fuentes municipales.

Una vez finalizada la primera fase de emergencia, el Ayuntamiento, en el marco de su política pública de cooperación al desarrollo, prestará acción humanitaria al pueblo venezolano, para lo que destinará de forma adicional a los fondos de acción humanitaria ya asignados a otras crisis en 2026 una cantidad de 2 millones de euros.

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Bomberos municipales y Samur-Protección Civil se han puesto a disposición de Venezuela, de forma coordinada y a través del Estado. Ayer se desplazaron dos oficiales del Cuerpo municipal de Bomberos, integrados en el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad (ERICAM), para ayudar en tareas de rescate en Venezuela tras el terremoto. Los efectivos municipales, especialistas en estructuras, trabajarán en la valoración del estado de edificios.

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