(Previa) El Levante defiende su tercera plaza en Liga F en la visita del líder FC Barcelona

El duelo entre el Levante UD y el FC Barcelona marcará seguramente la vigesimosegunda jornada de la Liga F 2023-2024, un encuentro clave para las opciones de las 'granotas' en su pelea por estar en la próxima Liga de Campeones y del que podrían aprovecharse tanto Real Madrid como Madrid CFF y Atlético de Madrid. El Levante UD puede presumir de ser el único que este año en la temporada doméstica ha sido capaz de frenar al casi imparable líder, que no pudo pasar de un discreto empate a un gol en el choque de la primera vuelta celebrado en el Johan Cruyff y que buscará revancha en el Ciutat de València. Las 'granotas' se convirtieron en el primer equipo de la Liga F en sacar algo positivo del feudo blaugrana desde la inauguración de este y, en medio del aparente debate sobre la competitividad del campeonato y la falta de nivel real para plantar cara al actual campeón, intentarán repetir esas prestaciones, con la complicada misión de mejorarlas y sacar un triunfo que es lo único que las mantendría sin depender de nadie en su tercera posición. Por su parte, el FC Barcelona llega a Valencia tras dejar visto para sentencia el título el pasado domingo en el Alfredo di Stéfano, donde derrotó con autoridad al Real Madrid (0-3), y después de su pase a las semifinales de la Liga de Campeones tras batir 3-1 al Brann noruego frente al que rotaron titulares como Patri Guijarro y Salma Paralluelo. Esperando un tropiezo del Levante estará precisamente el Real Madrid, que quiere volver a escaparse en su segunda plaza, donde todavía tiene seis puntos de ventaja el equipo de José Luis Sánchez Vera pese a su revés ante el líder, frente al que no pudo de nuevo mostrarse demasiado competitivo. Antes de afrontar el parón internacional, el conjunto de Alberto Toril intentará volver a escaparse en su visita a un Villarreal que pelea por alejarse del descenso y que ya le ha creado otras veces problemas, como en su visita al estadio madridista donde cayó en el minuto 90. Y por detrás del Levante UD está un Madrid CFF que podría arrebatarle su preciada tercera posición, que tan sólo tiene a un punto, aunque para ello deberá ganar en su visita a un Granada, antepenúltimo, pero que ha mejorado y que no pondrá facilidades en su estadio. También querrá sacar partido del fin de semana el Atlético de Madrid, quinto a cuatro puntos de las 'granotas' y que estrena técnico, Arturo Ruiz, ante otro equipo que también pelea por evitar el descenso como el Valencia. Además, el otro equipo en mejor racha actualmente aparte del Barça, el Athletic Club, buscará su sexta victoria consecutiva ante un Levante Las Planas que no gana desde el pasado 12 de noviembre, mientras que el Sevilla y la Real Sociedad pugnarán en el Jesús Navas en otro duelo aparentemente atractivo. La jornada se completa con la visita del Costa Adeje Tenerife al colista Sporting Club Huelva, y con el duelo directo en la zona de abajo entre el Betis, penúltimo con 15 puntos, y la SD Eibar, decimotercero con 19.