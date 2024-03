El presidente de Polonia veta una ley para garantizar el acceso sin receta a la píldora del día después

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha vetado este viernes una ley aprobada en febrero por la Cámara Baja del Parlamento e impulsada por el Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, que busca garantizar el acceso sin receta médica a la píldora del día después. La Presidencia polaca ha indicado en un comunicado que Duda ha tomado esta decisión en virtud del artículo 122 de la Constitución a fin de "respetar los derechos constitucionales y el nivel de protección de la salud de los niños". "El presidente, escuchando en particular la voz de los padres, no puede aceptar soluciones jurídicas que permitan a los niños menores de 18 años tener acceso a medicamentos para su uso como anticonceptivos sin control médico y eludiendo el papel y la responsabilidad de los padres", ha agregado. La Cámara Baja dio 'luz verde' a la medida con 224 votos a favor, 196 en contra y una abstención. Anteponiéndose al veto, la ministra de Sanidad, Izabela Leszczyna, ha anunciado este mismo viernes que el Ejecutivo prepara ya una nueva legislación para cambiar el reglamento farmacéutico, según ha recogido la agencia de noticias PAP. La ley permite que las mujeres mayores de 15 años puedan acceder a la píldora en farmacias, dando así marcha atrás al endurecimiento aprobado en 2017 por la anterior Administración, liderada por el conservador partido Ley y Justicia (PiS). Tusk anunció esta medida nada más asumir el Gobierno, explicando que la píldora no es un medicamento abortivo, sino que está destinado a impedir el inicio de una gestación como un anticonceptivo "de emergencia". Es, por tanto, la "solución más común" dentro de la Unión Europea, según aseguró. El Gobierno también trabaja en una segunda propuesta para establecer una ley de plazos para el aborto, hasta la duodécima semana de gestación. Actualmente, Polonia tiene una de las regulaciones más restrictivas de Europa, con un sistema de supuestos que sólo autoriza el aborto en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer corre riesgo.