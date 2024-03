La junta militar de Níger afirma que EEUU presentará un plan para retirar las tropas

El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP), nombre oficial de la junta militar de Níger, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos ha "reconocido" el fin de los acuerdos militares y que presentará un plan para retirar las tropas. El ministro del Interior nigerino, el general Mohamed Toumba, se ha reunido durante esta jornada con la embajadora estadounidense, Kathleen FitzGibbon para discutir este tema en la capital del país, Niamey, apenas días después de que las autoridades del país africano rompieran su acuerdo de cooperación militar con Washington. "FitzGibbon ha mencionado el reconocimiento por parte de Estados Unidos del fin de los acuerdos militares con Níger y ha anunciado un plan futuro para discutir la retirada de las fuerzas estadounidenses", reza un comunicado compartido por el CNSP a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Asimismo, la diplomática estadounidense habría reiterado el compromiso de apoyar el desarrollo de Níger a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, se ha negado a comentar las declaraciones de la parte nigerina durante una rueda de prensa, limitándose a reiterar que están en contacto con las autoridades de transición para pedir aclaraciones y discutir los próximos pasos. El portavoz de la junta de Níger, Amadou Abdramane, anunció el sábado la rescisión del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos "teniendo en cuenta las aspiraciones y los intereses del pueblo", al tiempo que criticó que Washington niegue a Niamey "el derecho a elegir a los socios" que le acompañarán en el proceso de transición. Así, denunció "enérgicamente" la "actitud condescendiente" de la delegación estadounidense desplazada a Niamey, "acompañada de la amenaza de represalias" y destacó que "esta actitud puede minar la calidad de las relaciones y socavar la confianza entre los dos gobiernos. Abdramane reprochó además a Estados Unidos "las falsas acusaciones" sobre la supuesta firma de "un acuerdo secreto con la República Islámica de Irán" y describió la presencia militar estadounidense en Níger como "ilegal", argumentando que "viola todas las normas constitucionales y democráticas que exigirían que el pueblo soberano, en particular a través de sus representantes elegidos, fuera consultado sobre la instalación de un Ejército extranjero en territorio nacional". Por último, denunció que Estados Unidos decidió "de forma unilateral y abrupta" suspender tras el golpe de Estado su "cooperación militar" con la junta instaurada tras la asonada, lo que tildó de "violación del acuerdo impuesto al pueblo de Níger". Además, dijo que esta decisión "no estuvo seguida por su lógica, que obligaría (a Estados Unidos) a retirar sus tropas del territorio nigerino". El acuerdo militar con Níger es de importancia estratégica para Washington, ya que el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) opera principalmente desde Yibuti y la base nigerina de Agadez, donde se encuentran la inmensa mayoría de los militares desplegados en el país y desde donde se llevan a cabo las operaciones aéreas y con drones contra grupos terroristas.