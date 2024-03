Hamás resta credibilidad al informe israelí sobre la muerte del 'número 3' del grupo a principios de mes

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha restado credibilidad este martes a las informaciones del Ejército de Israel sobre la muerte de Marwan Issa, el 'número 3' del grupo islamista palestino, que habría muerto a principios del mes de marzo en bombardeos israelíes contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. "No hay ninguna credibilidad en la historia de la ocupación sobre el asesinato del hermano, el líder muyahidín, Marwan Issa, y la última palabra la tiene la dirección de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam (brazo armado de Hamás)", ha asegurado Izzat al Rishq, un miembro del buró político de Hamás, según recoge la agencia de noticias palestina Maan News, vinculada al grupo. Asimismo, ha asegurado que esta información ha sido publicada para "encubrir la crisis a la que se enfrenta (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu" y por el "fracaso del Ejército" de Israel a la hora de lograr sus objetivos en el enclave palestino. Unas horas antes, el Ejército de Israel había confirmado la muerte de Issa, el 'número dos' de Mohamed Deif, máximo responsable de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam --brazo armado de Hamás--, quien ayudó a organizar los ataques del 7 de octubre que dejaron alrededor de 1.200 muertos y 240 rehenes. Su muerte ya fue adelantada la pasada semana por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, ha explicado además que otro alto miembro de Hamás, el comandante Ghazi Abu Tamaa, jefe del personal de combate y asistencia administrativa, murió en el mismo ataque, llevado a cabo el pasado 10 de marzo, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre. Desde entonces, el Ministerio de Salud palestino en el enclave ha informado de la muerte de más de 32.400 palestinos, a los que se suman más de 434 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.