Carlos Alcaraz: "Ahora mismo pienso en lo que siento y es una buena sensación"

El tenista español Carlos Alcaraz celebró este miércoles que cuando "ahora mismo" piensa en lo que siente es "una buena sensación", porque atraviesa un "buen momento en la parte profesional y personal, gracias a la "importante" victoria en el pasado torneo de Indian Wells, que fue un "punto de inflexión". "Indian Wells fue muy importante para mí en la parte personal. Gracias a ese torneo empecé a sentirme mejor, dentro y fuera de la pista. Siento la alegría cada día con mi equipo, con mis amigos, con mi familia, es un apoyo muy importante para mí. Estoy en un buen momento en la parte profesional y la parte personal, ahora mismo pienso en lo que siento y es una buena sensación", dijo el murciano en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Lorenzo Musetti para avanzar a cuartos en Miami. El número dos del mundo recordó la derrota ante el alemán Alexander Zverev en cuartos de final del Abierto de Australia, aunque de ese duelo sacó "muchas cosas a mejorar". "Me vinieron semanas quizás un tanto regulares a nivel de tenis, de no encontrarme bien en pista, de quizás disfrutar menos en la pista. He intentado sentirme mejor fuera de pista, hacer lo que me gusta, lo que me tranquiliza mucho fuera de pista", confesó. Y una de esas cosas es el golf. "Me tranquiliza mucho y en Indian Wells juego casi todos los días. Me ha ayudado mucho y obviamente el sentirme otra vez vivo dentro de la pista me ayuda mucho. Indian Wells fue un punto de inflexión, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora estamos tranquilos, estamos bien, queriendo mejorar, queriendo sumar horas dentro de la pista", festejó. Además, Alcaraz se mostró "muy contento" por el "completo" triunfo sobre Musetti en Miami. "Hay muchas cosas que puedo tomar de este partido. Solucioné muy bien los problemas que tuve. Sabía lo que tenía que hacer en los momentos importantes", analizó, antes de augurar un "difícil" duelo ante el búlgaro Grigor Dimitrov, que le venció en el último enfrentamiento en octubre del año pasado en Shangái (China). "Sé que es un jugador muy talentoso, muy duro. Hay cosas que no hice tan bien, que quizás tendré que mejorar. Vamos a intentar que no domine, que a Grigor ese es algo que le gusta, así que vamos a intentar mostrar nuestro buen juego y ver qué tal", agregó. Finalmente, el español reveló que lo que más admira del jugador de baloncesto Jimmy Butler y el exdeportista Paul Gasol es su "mentalidad ganadora" y "profesionalismo", así como "querer ser mejor cada día,". "Y, sobre todo, cuidar mucho a la persona. Son bellísimas personas fuera de la pista, para mí eso es superimportante", destacó.