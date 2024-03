El Papa escribirá por primera vez las meditaciones del Vía Crucis del Viernes Santo

El Papa escribirá, por primera vez sus once años de Pontificado, los textos de las meditaciones que acompañarán a las catorce estaciones del Vía Crucis, que tendrá lugar este viernes 29 de marzo. El Via Crucis recorre desde la condena a muerte de Jesús hasta su sepultura, en una de las ceremonias más seguidas por los fieles de Roma durante la Semana Santa. Según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, el tema de las meditaciones será 'En oración con Jesús en el camino de la Cruz'. El Vaticano ha informado también de será de un Vía Crucis "muy meditativo" como una oración que cristalizará un momento espiritual con Jesús en el centro". De este modo, el Vía Crucis de este año, cuya tradición recoge la persecución que sufrieron los primeros cristianos por el Imperio Romano más que versar sobre la actualidad, estará "muy centrado en Jesús, en cómo vive esos momentos" y, por tanto, en su "sufrimiento". La intención de fondo de las meditaciones escritas por el Papa, en el Año de la Oración que ha convocado de cara al Jubileo del 2025, es "acompañar a Jesús en el Vía Crucis y en la oración". El Papa había delegado siempre en terceros los textos del Vía Crucis. El año pasado, por ejemplo, el Pontífice recogió para cada una de las catorce estaciones testimonios recibidos durante sus viajes apostólicos y otros encuentros de víctimas de los conflictos armados. Además, incluyó a dos adolescentes de Ucrania y Rusia en el Via Crucis para reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y pedir la paz. El año anterior el Vaticano tuvo que cancelar una de las meditaciones en la que dos mujeres, una rusa y una ucraniana, llevaron juntas la cruz, por causar polémica.