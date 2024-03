Caroline Graham sacude récords con unos números estratosféricos

Sant Joan Despí (Barcelona), 26 mar (EFE).- La delantera azulgrana Caroline Graham Hansen, una de las grandes olvidadas de los reconocimientos individuales, suma 26 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, más que cualquier futbolista del combinado azulgrana.

La extremo noruega ha conseguido participar en 51 goles en solo 29 partidos y, con ello, encabeza el 'pichichi' de la competición nacional, como máxima goleadora de Liga F (17), pero también como máxima asistente (16).

En Liga de Campeones acumula cinco goles y las mismas asistencias en seis partidos, mientras que el resto de tantos y asistencias los reparte en Supercopa de España y Copa de la Reina, en los que consiguió 3 tantos y dos asistencias, y un tanto y un pase de gol, respectivamente.

De momento, ya ha batido su récord de contribuciones en Liga de Campeones respecto a la temporada pasada, y está a tres asistencias de hacer lo propio en Liga F.

Con todo, el éxito individual de la noruega no se entiende sin el juego de un Barça pletórico que es líder invicto en Liga, disputando los cuartos de final de Liga de Campeones, clasificado para la final de la Copa de la Reina y con el título de la Supercopa ya en la mochila.

Pero tampoco se entiende sin, especialmente, sus conexiones con Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo. La Balón de Oro es la segunda máxima asistente (14) por detrás de la ‘10’ y acumula también 16 goles.

Paralluelo es la competencia más directa para Graham en la parcela ofensiva; la delantera azulgrana acumula 25 goles en todas las competiciones y lidera la tabla de goleadoras de Liga de Campeones con 6, pero su contribución con pases de gol, solo tres, la aleja de los espectaculares números de su compañera, con quien forman una asociación dorada.

“A Caro le falta muy poco”, advertía en una entrevista a EFE la centrocampista y compañera Patri Guijarro al ser preguntada por la falta de distinciones individuales a varias futbolistas del Barça.

En la misma línea, el técnico Jonatan Giráldez también elogió a la futbolista de Oslo en la previa al último choque de Liga de Campeones, “está haciendo una temporada espectacular”. “El salto cualitativo que ha hecho este año de incidencia en los últimos metros es muy bueno”, señaló.

Sin embargo, Graham, cuya última actuación estelar contribuyó con un gol y una asistencia en el Clásico femenino (0-3) el pasado domingo, reconocía tras el partido que prioriza los éxitos colectivos: "Hasta que no ganemos los títulos a mi no me importan los méritos personales. Tengo que seguir, y tenemos que seguir ganando".

La futbolista de 29 años nunca ha aparecido en una lista del 'The Best' de la UEFA ni del Balón de Oro, premios que ostenta su compañera Aitana Bonmatí tras recoger el testigo de Alexia Putellas.

Sin embargo, aunque los focos no le hayan prestado suficiente atención la noruega, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2026, Giráldez, que por norma le da la titularidad siempre que esté disponible, lo tiene claro: “es una de las mejores jugadoras del mundo”.

