El hermano de Carlo Costanzia, detenido en Italia por intento de asesinato

Impactante noticia de última hora que acabamos de conocer. Pietro Costanzia, hijo de Carlo Costanzia di Costigliole -exmarido de Mar Flores- y hermano de Carlo Costanzia Flores, ha sido detenido en Turín (Italia). El joven, de 23 años, está acusado de intento de asesinato tras presuntamente intentar acabar con la vida de un chico a hachazos el pasado lunes. Según lo que ha trascendido hasta el momento, la víctima, de 20 años, paseaba por el centro de la ciudad italiana con su novia en torno a las 17.30 horas cuando fue atacado por dos personas que iban en moto y que la emprendieron a machetazos contra él. Tan grave fue la paliza que, de no ser por un viandante que le aplicó un torniquete, este joven hubiese fallecido. Ingresado en el hospital, ha sufrido la amputación de parte de la pierna izquierda a causa de la agresión, aunque se encuentra fuera de peligro. La novia del agredido, testigo del escalofriante suceso, identicó a Pietro Costanzia y puso a la Policía sobre su pista, que tras seguir el rastro de su teléfono móvil le detuvo en la noche de este miércoles en un hotel de Turín. El hermano de Carlo Costanzia preguntó a los agentes si su arresto tenía algo que ver con el robo de Barcelona -donde ha vivido parte de su vida y donde estudió marketing-, ya que al parecer también pesaría sobre él una orden de detención internacional por un delito cometido en España. Sin embargo, negó cualquier relación con la agresión. Según los medios italianos, Pietro Costanzia habría intentado matar al joven por una cuestión de celos, pero los investigadores no descartan que la agresión pueda estar relacionada con el tráfico de drogas. Una delicada información sobre la que Carlo, que tiene buena relación con su hermano -8 años menor que él- no se ha pronunciado públicamente todavía.