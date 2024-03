El expresidente Iván Duque le responde a Gustavo Petro que él no promueve golpes de Estado

Bogotá, 19 mar (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque aseguró este martes que jamás ha promovido golpes de Estado, en respuesta a una afirmación de su sucesor, Gustavo Petro, quien dijo que amigos del exmandatario buscan alternativas para tumbar su Gobierno.

"No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional", escribió Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

Petro afirmó hoy en un visita al departamento de Córdoba (norte) que amigos de Duque conspiran con exmilitares, exministros, excongresistas y el exfiscal Francisco Barbosa para "ver cómo se tumba al Gobierno".

"Eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque, con los exmilitares que él puso, con los exministros, con los congresistas, con los funcionarios del Poder Judicial, en primerísimo lugar, el (ex) fiscal Barbosa, no para discutir la política con el Gobierno, sino para ver cómo se tumba el Gobierno", dijo.

Petro agregó que si su Gobierno saca un decreto "miran a ver si el decreto llega a una persona que les garantice, por su condición de mentalidad derechista y atrasada, tumbarlo. Cada decreto tumbarlo. Cada proyecto de ley, detenerlo, se salen, no hay quórum".

Al respecto, el expresidente Duque aseguró que sus "batallas han sido en democracia y las he ganado con el voto popular. Más bien, los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción, que tiren la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la Constitución", dijo en referencia a las protestas de 2021 contra su Gobierno.

Duque también ha expresado su rechazo a la propuesta de Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. "¡Mucho cuidado! Quieren constituyente para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse. No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo", alertó.

Para el expresidente, la propuesta de Petro busca además causar divisiones en el país a través de lo que describió como "piruetas" políticas.

"Quieren hacer piruetas apelando a mecanismos extraordinarios para dividir y confrontar al país. Este plan contempla crear una crisis para legitimar un 'estado de conmoción interior' que permita habilitar los mecanismos autoritarios", puntualizó Duque en redes sociales.

Sin embargo, el presidente Petro aseguró el lunes que no hizo la propuesta de una constituyente para hacerse reelegir ni ampliar su mandato, que culmina el 7 de agosto de 2026.

"No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre", expresó el mandatario en una entrevista con el diario bogotano El Tiempo.