Javier Ungría se emociona al escuchar la voz de su hija en 'Supervivientes'

El día 19 de marzo siempre es muy especial ya que es el conocidísimo Día del Padre. Aunque los concursantes de 'Supervivientes' no puedan estar junto a sus hijos, el programa les tenía preparados a los concursantes un desafío especial en el que la recompensa les haría sentirse más cerca de ellos. En esta ocasión, el resto consistía en comer casquería cruda y, a pesar de no ser un manjar, ninguno se lo pensaba dos veces antes de abalanzarse sobre la comida para ganar la recompensa. En el caso de Javier Ungría, escogía una campana al azar y se desvelaba a qué tenía que enfrentarse: gelatina de anchoa. Después de superar el reto sin mucha dificultad, bromeando con lo "poco salada" que estaba la gelatina, el concursante aseguraba que su hija lo significa todo, que "cualquier cosa que hago en la vida desde que nació, lo hago por ella" y recordaba que en apenas un mes, la pequeña cumpliría cuatro años. Antes si quiera de descubrir su recompensa, le mandaba un mensaje muy personal. "Me encantaría decirle que me perdone si en alguna ocasión, a lo mejor no he sido el padre que ella se merece. Espero que sí, y que voy a estar con ella toda la vida, y todo lo que necesite y todo lo que haré en mi vida será por ella" comentaba en directo. Con las manos temblorosas y sin evitar emocionarse, observaba el arte de su hija: un dibujo de un superhéroe y unas huellas de sus pies. Confesaba que no pensaba emocionarse por llevar poco tiempo separados y agradecía a la madre de su hija, Elena Tablada, el haber colaborado para que le llegaran esos dibujos a los Cayos Cochinos. Las lágrimas corrían por su rostro al escuchar en privado la voz de la pequeña. Reconocía haber escuchado la voz de su madre "por detrás" y desvelaba el contenido del audio: le felicitaba por su cumpleaños y le decía que le quería seguido de una cuenta hacia delante demostrando que se sabe los números. Sin duda alguna, estas palabras han sido el mejor regalo que podría haber tenido por su cumpleaños y seguirá siendo el motor de su concurso de ahora en adelante.