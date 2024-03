Anabel Pantoja desvela quiénes son sus ídolos

Convertida en una de las influencers más queridas de nuestro país, y seguida por 1.8 millones de internautas, Anabel Pantoja no podía faltar a la gran gala de los Premios Ídolo, organizados por Dulceida para reconocer y poner en valor el trabajo de los creadores de contenido. Y aunque la sobrina de Isabel Pantoja no estaba nominada en ninguna categoría, no ha dudado en ponerse sus mejores galas -un ajustadísimo vestido negro con transparencias cut out y escote asimétrico- y pasar por la alfombra roja con la mejor compañera posible, su madre, Merchi Bernal. "Yo le explicaba y le decía 'mamá tienes que ver esto'. Y ella, 'no, eso sólo pasa en Hollywood'. Y aquí pasa y ha venido y se ha quedado en shock. Dice 'no me lo puedo creer todo lo que hay aquí'. De medios ha flipad,o con este pasillo... impresionante, impresionante" ha reconocido divertida, feliz por poder compartir esta experiencia por primera vez con una de las personas más importantes de su vida. En cuanto a quiénes son sus ídolo -haciendo un guiño a los premios- Anabel ha sorprendido al no decir en primer lugar a su tía sino a Whithney Houston, "mi ídola de toda la vida". "Me marcó, me sigue marcando y creo que es nato. Mi tía obviamente también porque ha luchado, porque ha cantado, porque sigue ahí y mi madre porque me ha parido y ya está y me ha cuidado" ha confesado. Una fiesta muy especial en la que la influencer no ha dudado en pronunciarse sobre la grave crisis de imagen que atraviesa la Casa Real británica tras la imagen manipulada de Kate Middleton que ha puesto el foco en qué le pasa a la Princesa de Gales. "Te juro por Dios que no entiendo nada, estoy en shock, porque me cuentan un poco lo que ha pasado y yo no sé, no sé, no sé, mientras que no le pase nada grave de salud... Si son unos cuernos tío pues mira que ella es muy mona y que tire para adelante, vale un montón" ha aconsejado a la futura Reina de Inglaterra.