Acciones caen; sector tecnología registra venta masiva

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron al final de una semana agitada. El sector de la tecnología registró una venta masiva y una serie de opciones con vencimiento el viernes amplificó las oscilaciones del mercado.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,7% a las 4 p.m. hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 cedió un 1,1%El Dow Jones Industrial Average bajó un 0,5%El índice MSCI World cayó un 0,7%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%El euro apenas registró variación en US$1,0889La libra esterlina cayó un 0,1% a US$1,2738El yen japonés bajó un 0,5% a 149,06 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2,9% a US$68.640,2Ether bajó un 4,4% a US$3.672,6

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos al 4,31%El rendimiento del bono alemán a 10 años avanzó dos puntos básicos al 2,44%El rendimiento del bono británico a 10 años avanzó un punto básico al 4,10%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% a US$80,99 el barrilEl oro spot cedió un 0,2% a US$2.157,30 la onza

