Marruecos niega la presencia del virus de la hepatitis A en sus fresas

El Ministerio de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Hídrico y Forestal de Marruecos ha rechazado este lunes la presencia del virus de la hepatitis A en las fresas que produce el país y ha denunciado que estas informaciones "no tienen ninguna base". El Ministerio menciona "los rumores y las informaciones falsas" sobre la presencia del virus de la hepatitis A en las fresas marroquíes y "desmiente categóricamente la veracidad" de estas informaciones. Además, advierte de que el Ministerio podría emprender "medidas legales contra los divulgadores de estas informaciones falsas", según un comunidado oficial recogido por la agencia de noticias marroquí MAP. Rabat lamenta así la "persistencia de estas informaciones erróneas y carentes de todo fundamento" que "pretenden empañar la reputación de los productos agrícolas marroquíes" y asegura que se han realizado "cuidadosos análisis" por parte de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los productos Alimentarios (ONSSA). Las autoridades marroquíes reconocen haber recibido una notificación sanitaria relativa a un lote de fresas exportadas desde Marruecos a la que ha respondido con la apertura "inmediata" de una investigación. "Identificó instantáneamente el campo y la unidad de embalaje en cuestión, además de rastrear el envío de fresas exportadas gracias al sistema de trazabilidad vigente" y la ONSSA realizó "todos los análisis necesarios a nivel de unidad de producción del lote de fresas en cuestión con el fin de evaluar su calidad y determinar cualquier posible riesgo para la salud". "Las pruebas de laboratorio arrojaron resultados negativos para hepatitis A y no hubo signos de contaminación del agua de riego utilizada. Además, se confirmó que los trabajadores del campo están sujetos a una estricta supervisión para garantizar la seguridad sanitaria de las fresas", explica. Por todo ello, Marruecos "tranquiliza a la opinión pública sobre la seguridad sanitaria de las fresas marroquíes, así como de todos los productos agrícolas" de su país y resalta la "vigilancia permanente y precisa". Este programa incluye el análisis periódico de "cientos de muestras de frutos rojos para comprobar su seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias". El portal del Sistema de Alerta Rápida Alimentario de la UE (RASFF) notificó el pasado 4 de marzo un aviso español por presencia de hepatitis A en fresas de Marruecos y avisó del riesgo "grave". El propio organismo europeo informó de que las fresas afectadas no llegaron a estar a la venta. Tras el aviso, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) mostró su "preocupación" y exigió "medidas urgentes" al Gobierno central y la Unión Europea (UE) ya que "supone un peligro para la salud pública" y "puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales".