Israel lanza dos misiles contra Siria en respuesta a un ataque de milicias proiraníes contra los Altos del Golán

El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles dos misiles contra dos puestos militares de la localidad siria de Tal Um Huran, en la provincia de Daraa (sur), en respuesta a un ataque de milicias proiraníes desde territorio sirio contra los ocupados Altos del Golán. Así lo ha notificado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organismo con sede en Londres pero informante en el país árabe, que no ha registrado informaciones sobre posibles bajas o daños. Desde principios de año, el organismo ha contabilizado hasta 21 ataques del Ejército de Israel contra territorio sirio, sobre los que las autoridades israelíes no suelen informar, y que han causado la muerte de 41 militares sirios o milicianos y de nueve civiles. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.