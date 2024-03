La Reina Letizia enamora reciclando en su visita a Sevilla su vestido de punto y flores

Tras un fin de semana especialmente triste para el Rey Felipe VI por el repentino fallecimiento de su primo Fernando Gómez-Acebo a los 49 años, la Reina Letizia vuelve al trabajo. Después de su comentada ausencia al lado de su marido en el entierro del hijo menor de la Infanta Pilar en el cementerio de San Isidro -aunque sí estuvo en el funeral horas antes en el tanatorio de Tres Cantos- la monarca se ha desplazado a Sevilla para protagonizar su primer acto de la semana. Doña Letizia ha presidido el acto oficial por el "Día Mundial de las Enfermedades Raras" organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en la ciudad que vio nacer a esta organización hace 25 años. Bajo el lema "En enfermedades raras, ¿vale más prevenir que curar?", el objetivo no es otro que implicar a todos los agentes en el impulso de la investigación, el diagnóstico precoz y el tratamiento y abordaje terapéutico de estas patologías, ya que solo en Europa se han identificado 6.313 enfermedades raras -aunque se estima que puede haber más de 7000- de las que sólo un 6% tienen tratamiento. Una causa en la que la Reina está completamente implicada, como ha vuelto a demostrar este martes en Sevilla, donde ha escogido un vestido reciclado que ha lucido varias veces pero con el que siempre consigue el mismo efecto, ¡enamorarnos! Y es que este diseño 'Made in Spain' de la firma Galcón Studio que estrenó en 2022 -casualmente en otra ciudad andaluza, Málaga, durante la entrega de los Premios de Arte y Letras de la Fundación Princesa de Girona- es una prenda versátil, cómoda y muy ponible que, a la vez, es elegante y favorecedora al máximo. Un vestido midi de punto de lana merino en color azul marino de línea evase, escote a la caja y manga francesa, que destaca por los dos grandes claveles blancos estampados en la zona del pecho y realizados con la técnica de la intarsia-jacquard, que sirve para crear dibujos en el tejido. Un diseño que en su día costaba 229 euros y que al igual que el día de su estreno la Reina ha combinado con un cinturón fino de piel negra para marcar al máximo su silueta. En cuanto a los zapatos, Doña Letizia ha confirmado que los tacones altos -de los que antaño era una incondicional- han quedado completamente desterrados de su vestidor por el neuroma de Morton que sufre en los pies y que se agrava con los zapatos incómodos. De ahí que sus nuevos 'Letizios' favoritos sean los modelos de tacón sensato, como los negros de piel que ha lucido en su paso por Sevilla. Por último, no podemos pasar por alto el nuevo peinado de la Reina, una melena long bob con volumen con la que nos sorprendió la semana pasada y de la que nos confesamos fans por su frescura y lo bien que sienta a Doña Letizia, que se ha quitado de un plumazo varios años de encima simplemente cortándose varios centímetros de melena.