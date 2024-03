El joven acusado de publicar documentos clasificados del Pentágono en redes acepta una pena de 16 años de cárcel

Jack Teixeira, el joven miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos acusado de publicar documentos clasificados del Pentágono en las redes sociales, ha aceptado una pena de prisión de 16 años y se ha declarado culpable de seis cargos federales. Teixeira, de 22 años, ha cerrado un acuerdo durante una audiencia en el tribunal de Masachusets por el que se declara culpable a cambio de que los fiscales no le imputen más cargos en virtud de la Ley de Espionaje, según ha recogido la cadena estadounidense ABC. Asimismo, como parte del acuerdo, el joven deberá comparecer ante los Departamentos de Defensa y Justicia para devolver cualquier material clasificado que siga en su poder. La sentencia formal está programada para el próximo 27 de septiembre. Teixeira se declaró no culpable en junio de 2023 de seis cargos federales de retención y transmisión intencionado de información clasificada. El joven, detenido en abril, comenzó a publicar los documentos en un chat de Discord --una red social popular entre usuarios de videojuegos-- pero su alcance se disparó en marzo. Los documentos, al parecer, permanecieron en Discord desde enero hasta principios de marzo, cuando un usuario publicó decenas de ellos en un grupo con un mayor número de miembros. Las autoridades aseguraron que Teixeira trató de destruir sus ordenadores tras ser detenido y que alertó a varias personas para que borraran información. Los archivos filtrados detallaban la evaluación estadounidense de la guerra en Ucrania e incluían planes para reforzar al Ejército ucraniano con vistas a una eventual contraofensiva, así como material sensible sobre Canadá, China, Israel o Corea del Sur.