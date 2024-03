Sentenciado a cinco años de cárcel un paramédico de Colorado (EEUU) por el asesinato de Elijah McClain

Un paramédico del estado estadounidense de Colorado ha sido condenado este viernes a cinco años de prisión por la muerte en 2019 de Elijah McClain, un joven negro cuyo caso ayudó a impulsar el movimiento de reforma de la Policía Nacional. El caso ha sido un proceso penal poco común contra el personal médico de emergencia y ha provocado indignación entre los paramédicos y bomberos de todo el país, quienes temen que las decisiones urgentes tomadas como parte de su trabajo puedan ser criminalizadas, ha informado el periódico 'The New York Times'. El paramédico Peter Cichuniec, de 51 años, ex teniente de Aurora Fire Rescue, fue declarado culpable en diciembre de homicidio por negligencia criminal y agresión en segundo grado por la administración ilegal de drogas y fue uno de los cinco procesados, junto a otro paramédico y agentes de la Policía en un tribunal de distrito estatal durante tres juicios consecutivos. También fueron condenados un segundo paramédico y un policía. En enero, Randy Roedema, de 41 años, en ese momento teniente del Departamento de Policía de Aurora, fue sentenciado a 14 meses en una cárcel del condado y Jeremy Cooper, el paramédico que trabaja con Cichuniec, será sentenciado en abril. El caso se remonta al 24 de agosto de 2019, cuando agentes de Policía respondieron a una llamada en la que se informó de la presencia de una "persona sospechosa" que llevaba un pasamontañas. Los oficiales confrontaron a McClain, lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron antes de que un equipo de paramédicos le inyectara un fuerte sedante. De camino al hospital, el joven sufrió un infarto y murió tres días más tarde.