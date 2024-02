Paraguay "propone" elecciones "libres y transparentes" y con Machado en Venezuela

Madrid, 29 feb (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, propuso este jueves que Venezuela lleve a cabo unas elecciones "libres y transparentes", en las que pueda participar la opositora María Corina Machado y defendió que las relaciones entre ambos países sean de "Estado" y no estén condicionadas a la amistad entre los presidentes de turno.

Peña se manifestó de esta manera durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, donde se encuentra realizando su primera visita oficial, y recordó que el anterior Ejecutivo paraguayo "desconoció al Gobierno de (Nicolás) Maduro", algo que él revirtió al llegar al poder el pasado año, según dijo.

"Los países tienen relaciones de país a país, no de presidentes, no es un club de amigos, las relaciones son de Estado", subrayó el mandatario, quien añadió que Paraguay "defiende la democracia", pero "también tiene relaciones con otros países y naciones que no tienen la democracia como modelo político".

"Tenemos una relación excelente con Emiratos Árabes Unidos, pero no nos ponemos a cuestionar que deberían hacer elecciones", declaró.

Sobre la situación actual de Venezuela, apuntó a que el país "es una democracia o quiere ser una democracia": "hasta ahora no han dicho que hayan abolido la democracia, nosotros proponemos que haya elecciones libres, transparentes y la señora Machado tiene que participar".

En ese sentido, aseguró que él no está "en posición de dar lecciones de democracia", pero incidió en que Paraguay "quiere colaborar en este proceso".

Además, Peña compartió su "preocupación" cuando "en función a intereses se imponen sanciones" que no tienen "el esfuerzo colectivo" de otros países para mejorar la situación en Venezuela.

"Venezuela se merece tener unas elecciones con todos" los candidatos, espetó. EFE

