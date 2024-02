El Gobierno neozelandés designa al ala política de Hamás como entidad terrorista

El Gobierno de Nueva Zelanda ha designado este jueves al ala política del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como entidad terrorista, de forma que la milicia completa queda bajo este mecanismo político, ya que el brazo armado fue sancionado en 2010 y esta medida se ha renovado periódicamente. El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y el ministro de Exteriores, Winston Peters, han realizado este anuncio y han indicado que esta medida se ha realizado después de varios meses de asesoramiento por parte de funcionarios, según reza un comunicado del Gobierno. "Lo que ocurrió el 7 de octubre refuerza que ya no podemos distinguir entre el ala militar y la política. La organización en su conjunto es responsable de estos horribles ataques terroristas", ha declarado el jefe de la diplomacia neozelandesa. Luxon, además, ha querido dejar claro que esta designación "se refiere a las acciones de una entidad terrorista extraterritorial y no es un reflejo del pueblo palestino en Gaza o en todo el mundo". Por ello, la medida no afectará a la prestación de ayuda humanitaria a civiles palestinos, ha remarcado. "La designación no impide que Nueva Zelanda brinde asistencia humanitaria y de desarrollo futuro para beneficiar a los civiles en Gaza, ni nos impide brindar apoyo consular a ciudadanos neozelandeses o residentes permanentes en la zona de conflicto", ha explicado el jefe de Gobierno. Por último, Peters ha indicado que siguen "gravemente preocupados por el impacto de este conflicto en los civiles", por lo que seguirán "pidiendo el fin de la violencia y la reanudación urgente del proceso de paz en Oriente Próximo". ""Sólo se logrará una solución duradera al conflicto por medios pacíficos", ha concluido. Esta medida es una herramienta para limitar las actividades de individuos o grupos que han cometido actos terroristas a través de la financiación o reclutamiento. Así, los miembros de Hamás no tendrán derecho a visado ni permiso para ingresar a Nueva Zelanda. El ala militar fue designado como entidad terrorista por primera vez en octubre de 2010, después se ha renovado en 2013, 2016, 2019 y 2022. La Unión Europea y Estados Unidos tienen designado a Hamás como organización terrorista desde 2003 y 1997, respectivamente. Otros países que también han tomado esta decisión son Canadá, en 2002, Reino Unido, en 2021 y Australia en 2022.