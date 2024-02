Irán condena los ataques "arbitrarios" de EEUU y Reino Unido contra posiciones hutíes en Yemen

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kanani, ha condenado este domingo los ataques "arbitrarios" llevados a cabo por Estados Unidos y Reino Unido contra 18 posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, que "violan la soberanía" del país. "Las operaciones militares arbitrarias y agresivas en Yemen no conseguirán nada para estos países agresores, salvo agravar la inseguridad y la inestabilidad en la región", ha sentenciado, según ha recogido la agencia de noticias IRNA. Kanani ha aseverado que tanto Washington como Londres "son partidarios plenos de los crímenes de guerra y el genocidio del régimen sionista" tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Por ello, ha recordado que estas acciones "violan todos los principios morales y humanitarios, así como las leyes y reglamentos internacionales", incluyendo la Carta de Naciones Unidas. Los ataques, realizados en torno a las 23.50 horas (hora de Saná) por las fuerzas británico-estadounidenses, con el apoyo de los gobiernos de Australia, Bahréin, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda, iban dirigidos contra "zonas utilizadas por los hutíes para atacar buques mercantes internacionales y barcos en la región". En concreto, atacaron "instalaciones de almacenamiento de armamento, instalaciones de almacenamiento de misiles, sistemas aéreos no tripulados de ataque sin retorno, sistemas de defensa aérea, radares y un helicóptero". Tras la actuación de Estados Unidos y Reino Unido, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, informó de nuevos ataques del Ejército yemení contra objetivos estadounidenses y advirtió de que sus operaciones militares no cesarán a menos que lo hagan las de sus enemigos en Gaza. "Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar específica dirigida contra el buque estadounidense 'Torm Thor' en el Golfo de Adén, con varios misiles navales apropiados", precisó en un comunicado publicado en Telegram. El portavoz militar yemení añadió además que sus fuerzas aéreas atacaron también "varios buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo con varios vehículos aéreos no tripulados".