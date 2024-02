(Crónica) El Cádiz evita la fuga del Celta en el 100' y el Betis mira de nuevo a Europa

El Real Betis venció (3-1) al Athletic Club este domingo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports para colocarse sexto, zona europea en la tabla, y la UD Las Palmas no pudo (1-1) con Osasuna en su intento de acercar esa zona noble, mientras que el Cádiz sujetó del pie (2-2) a un Celta que rozó la escapada de la zona de descenso. El conjunto de Manuel Pellegrini se desquitó de su eliminación en la Conference Leagues esta semana con una gran actuación ante un rival de arriba. Los vascos, que se juegan el jueves estar en la final de Copa del Rey --a domicilio pero con ventaja de 1-0 ante el Atlético de Madrid--, se vieron con un 2-0 en contra en el primer tiempo y con la expulsión de Nico Williams. El internacional español vio dos amarillas seguidas, la segunda por aplaudir la decisión del colegiado, en un momento crítico para los vascos, ya que recién habían encajado el segundo, en propia puerta de Yuri. El Betis fue mejor, el Chimy Ávila se había estrenado como goleador bético, pero los 'leones' aún se aferraron al encuentro con el 2-1 de Gorka Guruzeta en el descuento. Con la lesión de Yuri y uno menos, Ernesto Valverde no se volvió loco, aunque se había guardado la carta de Iñaki Williams. Berenguer la tuvo para los de Bilbao pero el Betis logró sentenciar por medio de otro recién llegado como Johnny Cardoso. Así, el cuadro andaluz dio un paso importante para asegurar su vuelta a Europa por cuarto año seguido y el Athletic, que no aprovechó el empate del Atlético en busca de la zona 'Champions', pasó a centrarse en la Copa. Además, la UD Las Palmas no pudo con un fuerte Osasuna en el Gran Canaria, viendo enfriarse su intento de acercarse a la zona noble. Los de García Pimienta no tuvieron el control ni la paciencia de otros encuentros y los de Jagoba Arrasate no regalaron un centímetro. Así, dos golazos mandaron en Las Palmas. Primero fue Unai García, con la volea perfecta en el inicio del segundo tiempo, pero los locales encontraron el 1-1 rápido en otro buen zapatazo de Kirian. El capitán amarillo trató de dar sentido al juego de una Las Palmas que no logró ser tan vertical como otros partidos y se tuvo que conformar con un punto tras su dura derrota ante el Atlético, frenado un momento que sonríe ahora a Osasuna. EL CELTA PERDONA UN 0-2 EN UNA FINAL En sesión matinal en el Nuevo Mirandilla, el Cádiz obró casi un milagro para salvar la derrota ante el RC Celta en el minuto 100 con el 2-2 de Darwin Machís y mantener la salvación, que marcan los gallegos, a tres puntos. Los visitantes, con un Iago Aspas que vuelve a rendir a su mejor nivel, se adelantaron por medio del internacional español a los 10 minutos y Williot hizo el 0-2. Quedaba media hora en Cádiz, un equipo que llevaba cinco partidos sin marcar un gol, y los de amarillo empataron la final por la permanencia. Los cambios de Manuel Pellegrino funcionaron con el gol de Juanmi y, en el largo descuento, un golazo de Machís mantuvo la fe gaditana aunque lleven 22 partidos sin ganar.