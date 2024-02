Albert, "francamente decepcionada" con perder AMLA, alude al "intercambio de cartas" con Calviño

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, se ha mostrado "francamente decepcionada" con que la candidatura de la capital no haya conseguido ser sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés) y ha aludido al "intercambio de cartas" con la exministra Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. "Estamos francamente decepcionados porque fue una colaboración institucional donde fue el ministro de Economía, el señor (Carlos) Cuerpo, el alcalde de Madrid (José Luis Martínez-Almeida) y yo misma, y fue la mejor presentación. No es que lo digamos nosotros, sino que nos lo dijo la comisión allí en Bruselas, fuimos los únicos que fuimos realmente aplaudidos y pensamos que teníamos alguna posibilidad", ha defendido la consejera este sábado ante los periodistas desde la plaza de España. Sin embargo, ha vuelto a incidir en que las cartas estaban "marcadas desde el principio" por el "espaldarazo" del Gobierno central, que "no envío una carta, como así si lo hicieron el primer ministro francés o alemán". "Pues la verdad que es una franca decepción porque eso era muy importante tener una sede europea en nuestra región y en la ciudad de Madrid (...) Yo creo que lo que ha ocurrido es que había un intercambio de cartas primero, y es que se pactó desde el principio que para que la ministra Calviño fuera presidenta del BEI se entregaba a Frankfurt la agencia", ha reprochado Albert. La ciudad alemana de Frankfurt se impuso este jueves a la candidatura de Madrid y acogerá la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, después de que así lo hayan decidido en una votación conjunta representantes de los Veintisiete y, por primera vez, del Parlamento Europeo, según confirmó la presidencia belga del Consejo. Frankfurt ha batido, con 28 votos --la mínima mayoría necesaria--, a la candidatura de Madrid, que ha obtenido el segundo mayor número de apoyos con 16, mientras que París (Francia) ha reunido 6 y Roma (Italia), 4 votos, han confirmado varias fuentes a Europa Press. También aspiraban a ser sede de la nueva agencia Viena (Austria), Vilna (Lituania), Riga (Letonia), Dublín (Irlanda), y Bruselas (Bélgica).