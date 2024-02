La tragedia de Campanar marca las Fallas de Valencia: el luto suspende por primera vez la 'Crida'

La tragedia del incendio ocurrido en dos edificios del barrio valenciano de Campanar, que se ha cobrado la vida de al menos cinco personas, ha provocado una situación histórica en el mundo de las Fallas de València, puesto que se trata de la primera ocasión en que se suspende este acto, con el que se da inicio a las fiestas con el llamamiento de las falleras mayores a la participación en las mismas. En 2004, año de los atentados del 11-M, la 'Crida' sí que se llegó a celebrar a finales de febrero. Entonces sí que se suspendieron todos los actos durante los tres días de luto oficial (12, 13 y 14 de marzo), entre ellos las 'mascletaes' en la plaza del Ayuntamiento. En 2020 llegó un paréntesis, de la mano de la pandemia de covid-19, aunque ese año la 'Crida' sí que se llegó a celebrar el 1 de marzo, semanas antes de decretarse la suspensión de las Fallas y posteriormente el confinamiento. Lo que sí fue extraordinario entonces resultó ser la cancelación de las propias fiestas en su conjunto, que solo habían sido paralizadas, desde las primeras 'plantàs' del siglo XVIII, por conflictos bélicos y una tasa en el siglo XIX con cuatro únicas excepciones. En 2021, al no tener lugar las fiestas en marzo --se trasladaron a septiembre--, y tratarse de una agenda totalmente atípica, la 'Crida' no se celebró. Por ello, este 2024 es la primera ocasión en la historia en que se suspende la 'Crida', según han apuntado a Europa Press desde el área de Archivo de Junta Central Fallera. Este viernes el Ayuntamiento de València y la JCF acordaron suspender los actos programados para el fin de semana debido al luto oficial declarado tras el incendio en Campanar. De esta manera, no se celebrará ni la 'Macrodespertà' a primera hora de la mañana en las calles del centro de València ni la entrada de bandas y la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento a mediodía ni la 'Crida' por la tarde en las Torres de Serranos. Tampoco se desarrollará este viernes la Gala Fallera en Feria Valencia. Tanto el consistorio como la JCF buscan ahora fechas alternativas para "reubicar" todos estos actos. En este sentido, la 'Macrodespertà' y la 'Crida' podrían celebrarse el próximo fin de semana, mientras que la Gala Fallera podría aplazarse hasta incluso después de Fallas, como ya ocurrió en 2022, cuando se convocó a finales de mayo. "CON EL CORAZÓN EN EL BARRIO" La fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, aseguró, en una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram, que el mundo de las Fallas está "con la mirada y el corazón en el barrio de Campanar", al tiempo que ha lamentado que el fuego "nos ha mostrado su cara más amarga" en un "sobrecogedor incendio que nos tiene en vilo". En las Torres de Serranos este viernes ya se encuentran instaladas y supervisadas por operarios municipales, a falta de los últimos detalles y la megafonía y equipos, las distintas estructuras así como el propio escenario de la 'Crida', desde el que las falleras mayores proclaman oficialmente el inicio de las fiestas. Todo parece indicar que este dispositivo permanecerá instalado en las Torres de Serranos hasta la probable celebración de este acto el próximo fin de semana, según han transmitido fuentes conocedoras. CONDOLENCIAS Las comisiones falleras de la ciudad, por su parte, también han suspendido sus respectivos actos programados para este fin de semana, mientras colectivos como la Interagrupación de Fallas de València o la Federación de Fallas de Especial han transmitido sus condolencias y muestras de apoyo a los afectados. "Compartimos el dolor de toda una sociedad que llora por el trágico incendio y por las ya confirmadas pérdidas humanas. Nos ponemos a disposición de afectados y vecinos de Campanar. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de las víctimas", ha manifestado la Federación de Especial vía redes sociales. Una de las comisiones que precisamente ha suspendido todos sus actos festivos es Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (l'Antiga de Campanar), que se ubica y planta su falla en una zona cercana a los edificios afectados por el incendio. "Se suspenden todos los actos festivos que estaban previstos para este fin de semana. Nuestro más sincero apoyo a todos los afectados y nuestro agradecimiento a servicios sanitarios, de emergencia y cuerpos de seguridad", han expresado. MUESTRAS DE SOLIDARIDAD FALLERA Pese a la suspensión de las actividades programadas para este fin de semana, las comisiones falleras no se han quedado paradas y se han puesto manos a la obra para aportar su 'granito de arena' a la difícil situación que atraviesa la ciudad. Por ejemplo, las comisiones del sector Campanar han impulsado una recogida de ropa, mantas, material escolar, higiene personal y alimentación infantil con el fin de dar soporte a las familias afectadas. Para ello, se han habilitado los casales de las fallas Maestro Rodrigo-General Avilés (calle l'Alqueria de Ricós), Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera y Escultor García Más (calle médico Ramón Tarazona). Los horarios de recogida serán de 17.30 a 21-00 horas. La falla l'Antiga de Campanar, por su parte, ha abrirá su casal este viernes hasta las 20.30 horas para recoger artículos de primera necesidad como productos de higiene personal, pañales o peines, cepillos o mantas. SEMANA SANTA MARINERA El trágico suceso ha tenido también impacto en la agenda de actos de la Semana Santa Marinera, que, en solidaridad con todas las víctimas y familiares afectados, ha anunciado la cancelación de todos los actos y actividades programadas para este fin de semana. Desde la Junta Mayor señalan que están trabajando para intentar reubicar dichas citas en otras fechas.