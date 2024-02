EEUU afirma que la expansión de los asentamientos en Cisjordania es "inconsistente" con la ley internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este viernes que la expansión de los asentamientos en Cisjordania es "inconsistente" con el Derecho Internacional, lo que revierte la política establecida durante la era Trump. "Nuestra Administración mantiene una firme oposición a la expansión de los asentamientos. Y a nuestro juicio, esto sólo debilita, no fortalece, la seguridad de Israel", ha indicado en una rueda de prensa desde la capital de Argentina, Buenos Aires, donde tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei. Blinken ha defendido que este posicionamiento sobre los asentamientos --a los que ha definido como "contraproducentes para alcanzar una paz duradera" en la región-- se ha mantenido "tanto bajo administraciones republicanas como demócratas", según ha recogido la cadena CNN. Sus palabras vienen a revertir el giro histórico que dio la Administración del expresidente Donald Trump, cuando el entonces secretario de Estado Mike Pompeo determinó que la creación asentamientos judíos en Cisjordania no era "'per se' una violación del Derecho Internacional". En este sentido, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha matizado en rueda de prensa que "si hay una administración que fue inconsistente" al respecto "es la anterior", en alusión al mandato de Trump. El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, pidió el jueves la construcción de nuevas viviendas en Cisjordania después de que hombres armados palestinos mataran a un israelí de unos 20 años y dejaran a otras seis personas heridas.