America Ferrera se suma a Matthew McConaughey como protagonista de la cinta 'The Lost Bus'

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- America Ferrera regresará a la gran pantalla tras el éxito de 'Barbie' como protagonista de la película 'The Lost Bus', en la que también participará el actor estadounidense Matthew McConaughey.

Según informó este miércoles el medio especializado Variety, la nueva cinta, dirigida por Paul Greengrass ('United 93'), está basada en el libro 'Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire', sobre los devastadores incendios forestales de California de 2018 que destruyeron la mayor parte de la ciudad de Paradise, situada al norte del 'Estado Dorado'.

El filme seguirá la historia de Kevin McKay, un conductor de autobús interpretado por McConaughey, y Mary Ludwig, una maestra encargada de liderar el vehículo lleno de estudiantes a través del incendio de Camp Fire, que fue considerado el más mortífero y destructivo de la historia de California.

El guion original corrió a cargo del escritor Brad Inglesby ('Mare of Eattown'), quien ya había colaborado con Apple en la cinta 'Echo Valley', y está previsto que la producción de la película comience en la primavera.

Actualmente Ferrera está nominada a los próximos Óscar como mejor actriz de reparto por su papel de Gloria, una madre y empleada de Mattel, en el filme 'Barbie', de Greta Gerwig.

El proyecto protagonizado por Margot Robbie se convirtió en la cinta más taquillera de 2023 y en la más lucrativa de la historia de Warner Bros..

Además, la actriz de 'Ugly Betty' debutará como directora de cine con una adaptación cinematográfica del libro 'I Am Not Your Perfect Mexican Daughter', de Erika L. Sánchez.

'The Lost Bus' será producido por Comet Pictures, de Jamie Lee Curtis, Blumhouse, de Jason Blum, Ingelsby y Greg Goodman ('Civil War'). EFE

mrl/jdg/gad