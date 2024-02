Xavi Hernández: "La sensación es amarga porque teníamos que haber ganado"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró tras empatar contra el Nápoles (1-1) en el Stadio Diego Armando Maradona, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que al equipo le faltó "calmar" el duelo después del 0-1 de Robert Lewandowski pero aseguró que siguen mejorando y por el buen camino. "Tengo la sensación amarga porque hemos podido ganar el partido, lo teníamos en nuestras manos y hemos hecho muchas cosas bien. Menos en los últimos 10 minutos. Tras el 0-1 nos ha faltado el orden y la pausa y ha venido su gol. Es una lástima, queda sensación amarga porque teníamos que haber ganado este partido. Pero aún así tenemos números para pasar a cuartos de final", aseguró en rueda de prensa. "Jugando así tenemos muchos números para pasar. Hemos hecho muy buen partido, nos hemos desajustado en el gol, sólo. Hemos estado muy bien y el equipo ha hecho méritos para ganar. Me voy satisfecho pero con la sensación amarga de que, viendo el partido desde mi punto de vista, era para ganarlo", reiteró. Y es que para Xavi faltó "calma". "Creo que en el 0-1 hemos hecho lo más difícil, hemos jugado un muy buen partido, sí. Con balón, sin balón. Hemos defendido muy bien, hemos estado muy bien. Bueno, nuestro modelo de juego ha salido muy bien. Creo que nos ha faltado competir. Con el 0-1 había que calmar el partido", explicó. "Hemos generado muchas ocasiones, tanto en juego posicional como en presión alta. Hemos recuperado muchos balones en campo contrario. Es una pena porque yo creo que merecíamos, sí, merecíamos la victoria, pero nos ha faltado ese control del balón después del 0-1. Para mí es lo único que quizás me ha faltado hoy", añadió. De cara al partido de vuelta, se mostró confiado. "El equipo ha mostrado muy buena cara, hemos dominado, hemos generado muchísimas ocasiones. Sí, evidentemente, merecimos más, pero hay que meterlas y no hay que encajar. Esto es la 'Champions'. Tenemos ahora el partido en casa con nuestra afición, vamos a intentar pasar a cuartos", aseguró. De hecho, cree que este resultadode 1-1 "no da la razón" a lo sucedido. "Es una pena. Hemos estado muy bien en todos los aspectos del juego, menos a partir del gol. A partir del gol es cuando deberíamos haber controlado y dominado más el encuentro. Lo necesitábamos y no ha sido así. Ha empezado a atacar el Nápoles y ahí hemos sufrido hasta llegar al gol", reconoció el técnico. "Una pena no ganar hoy aquí. Viendo el partido, para mí no es buen resultado. Para mí era partido de ganar, hoy. Pero se ha competido muy bien. Creo que el equipo ha dado muy buena imagen. Hemos jugado muy bien a fútbol y creo que ese es el camino. Jugando así normalmente se ganará más que se perderán partidos", auguró. Y es que para Xavi Hernández, su equipo jugó bien y mereció ganar. "Merecíamos más, pero hay que sentenciar el partido y hay que dominarlo cuando requiere, cuando hacemos el 0-1. Vamos a seguir peleando y a conseguir la clasificación", recalcó.