Gaby Sánchez revela la pesadilla que vivió al lado de Antonio Tejado: "Se volvió loco, totalmente ido"

Una semana después de la entrada en prisión provisional de Antonio Tejado como presunto autor intelectual del violento asalto a la casa de su tía María del Monte, continúan saliendo testimonios de personas que conocen bien al sevillano y no han dudado en dar un paso al frente para revelar su lado más desconocido (y oscuro). Y tras las demoledoras declaraciones de su exmujer, Alba Muñoz, ahora es la televisiva Gaby Sánchez -con la que mantuvo una relación de varios meses en 2021- quién ha contado la pesadilla que vivió a su lado. La influencer ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' y, tras asegurar que tuvo que pedir ayuda porque sintió miedo con Tejado, ha mostrado varios audios que no dejan en buen lugar al sobrino de la cantante de 'Cántame'. "Me vendía una faceta que cambiaba por la noche. Él y su pandilla se sentían impunes, como los reyes de Sevilla. Cuando yo suba a Instagram que eres mi mujer, ningún tío te va a decir nada" ha relatado, confirmando que durante su noviazgo conoció a 'El Ruso' y a otros miembros de la supuesta organización criminal implicada en el robo a María del Monte: "Me decía 'ya verás cómo me lo monto yo aquí. Tú no sabes todavía quiénes son los Trece'. Se movía en un ambiente coflictivo y se veía que la cosa no iba a acabar bien" ha explicado, reconociendo que con su detención "me he quedado en shock. Me podía esperar cosas pero no de tanta gravedad". Tras su entrevista en el programa presentado por Sonsoles Ónega, Gaby ha atentido a los micrófonos de Europa Press y ha reiterado que está "petrificada" tras la entrada en prisión de Tejado, aunque asegura que no le ha sorprendido nada. "La verdad que no, me lo podía esperar, me parece totalmente normal en su vida" afirma. "Él tenía muy malas formas, era un chico con mucho carácter, se le iba un poco la cabeza y, bueno, yo he estado en situaciones muy violentas la verdad" confiesa, admitiendo que pasó "mucho miedo" en varias ocasiones por la actitud del sevillano: "Se volvió loco conmigo, loco, loco, totalmente ido. De hecho, la última que fue la peor fue cuando me fui y ya decidí venirme a Madrid" revela, apuntando que a pesar de la pesadilla que vivió con Antonio no se le pasó por la cabeza tomar acciones legales "porque yo también soy una chica con mucho carácter y yo también me enfrento". Sobre María del Monte, Gaby asegura que durante los meses que estuvo con Tejado no tenía "absolutamente ninguna relación" con la cantante y nunca le contó nada sobre ella. "Pues entonces no me extraña todo esto porque no tenían relación. Era nula, como si no existiera, como si no fuera su tía" afirma. Además, afirma que la familia de Antonio, su madre y su hermano Chema, "no sabían absolutamente nada de la vida que llevaba él, ni de cómo era él como persona, ni de los hábitos, ni de absolutamente nada". A pesar de que no quiere entrar en detalles, la influencer sí deja entrever que los "hábitos" del sevillano eran "muy muy complicados, y a un nivel que no os imagináis, de verdad. No sé si lo puedo contar por el tipo de horario, pero me refiero que son hábitos de a un nivel que yo creo que ni os imagináis". "No volvería a repetir esta experiencia ni se lo recomendaría a ninguna amiga mía. Si ha hecho algo, que lo pague. Un besito a Antonio Tejado" sentencia.