Andalucía reúne en Nueva York a unos 40 directivos turísticos de Estados Unidos en el Festival Paco de Lucía

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha reunido en Nueva York a alrededor de 40 directivos de la industria turística de Estados Unidos con motivo del Festival Paco de Lucía Legacy, que se celebra en Nueva York durante esta semana en conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento del artista. El acontecimiento, organizado por la Fundación Paco de Lucía con la colaboración de la Consejería, tuvo este martes su momento álgido con la celebración de una gala en Carnagie Hall, en un concierto con la participación de más de una treintena de artistas internacionales, según ha explicado en una nota la Junta. A la gala han asistido artistas como Al Di Meola, Rubén Blades, Diego el Cigala, José Mercé, Farruquito y Carmen Linares, entre otros. Desde Turismo han señalado que este "hito" constituye una "oportunidad" para dar a conocer a la demanda norteamericana la cultura y los atractivos diferenciales de Andalucía como destino, reforzando así el posicionamiento de la comunidad en su primer mercado emisor no europeo. A la cita han asistido unos 40 responsables de empresas, agencias y operadores turísticos de Estados Unidos especializados en el segmento 'premium' de viajes de alto nivel a Europa, representantes de entidades como Virtuoso, A2B Travel, Altour, Protravel, Ovation Network, Traveledge o Mainly Spain. También se ha contado con la presencia de los presidentes de la Asociación Americana de Agencias de Viajes (ASTA), Jim Killen, y de la aerolínea JetBlue, Eric Friedman, además del director de New York City Tourism, Patrick Laske, y representantes de la Latin Grammy Academy. La delegación andaluza, junto al director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Martín, ha realizado una presentación de la oferta de la comunidad a los profesionales estadounidenses como destino de excelencia, resaltando aquellos elementos por los que los clientes potenciales de este emisor muestran "un mayor interés", como la cultura, la gastronomía, el lujo activo y los espacios naturales. La gala, con la presencia del hermano del artista, Pepe de Lucía, reunió además a unas 150 personalidades de la sociedad neoyorkina y de la comunidad española en la ciudad, entre ellos la cónsul de España en Nueva York, Caridad Batalla, el ex jugador de baloncesto José Manuel Calderón o los integrantes del dúo Gomaespuma, Guillermo Fesser y Juan Luis Cano. El concierto se ha concebido como "un viaje" a través de la obra de Paco de Lucía, reinventada y adaptada por grandes figuras, tanto flamencos que compartieron escenario como artistas de nuevas generaciones herederos de su legado y creadores internacionales que fueron fuente de inspiración. La acción promocional se complementará con un taller de trabajo que tendrá lugar el próximo viernes 23 de febrero en la ciudad, con la participación de cerca de una decena de entidades y empresas andaluzas que tendrán la oportunidad de contactar con unas 20 agencias especializadas.