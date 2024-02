Blanca Paloma reacciona a la supuesta relación entre Chanel y St. Pedro

'Socialité' desvelaba este sábado que Chanel y St. Pedro podrían tener una relación y lo demostraban emitiendo unas imágenes de ambos paseando por la Gran Vía de Madrid muy cariñosos. Un bombazo que nadie imaginaba y que reflejaría que la cantante estaría viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Por la noche, pudimos hablar con Blanca Paloma y le comentábamos esta noticia... sin creerlo, reacciona a las fotografías muy feliz por su compañera: "Bueno, bueno, bueno, qué bonito. No sabía" y lanzaba un mensaje: "Que triunfe el amor y yo creo que ambos están en un momento muy bonito, musical, profesional y personal, así que a gozar". Por otro lado, aprovechó nuestras cámaras para desear a Nebulossa que obtengan un buen puesto en el festival de Eurovisión: "Ojalá, mira, que queden mejor que yo. Y si quedan igual o peor, ya te digo, que no le echen cuentas a eso porque al final, la carrera musical... Tiene que ser muchas cosas más aparte de eso". En cuanto a la canción 'Zorra' con la que representarán a España, Blanca tiene claro que nunca se sabrá si la gente ha entendido verdaderamente el significado del tema: "Mira, eso es algo que nunca sabremos. Así que yo creo que simplemente con que nosotros estemos orgullosos con la candidatura que llevamos, eso ya es mucho". Eso sí, les aconsejaba que disfruten de la experiencia: "Yo creo que no necesitan ningún consejo. Tienen muchas tablas. Sí que disfruten. Están convencidos de su canción, así que la aprovechen hasta el último día, que es el que cuenta".