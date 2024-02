Patricia Cerezo, su extraña reacción cuando le preguntamos por Genoveva Casanova

Han pasado 3 meses desde que se publicaron las imágenes del encuentro de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca en Madrid, y la socialité continúa completamente desaparecida. Mientras se especula con su paradero, una nueva polémica sacude a la mexicana. A raíz de que se asegurase que estaría refugiándose en la casa que Cayetano Martínez de Irujo posee en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid -después de haber estado en el palacio que el jinete posee en San Sebastián y en su propiedad en Kenia las pasadas navidades- las informaciones sobre su relación con su exmarido no han dejado de sucederse. El apoyo incondicional de Cayetano a Genoveva en estos momentos, y el hecho de que se haya volcado en apoyarla, defenderla y protegerla tras salir a la luz su 'amistad' con Federico de Dinamarca, habrían pasado factura a su relación con Bárbara Mirjan. Según diferentes programas de televisión, la joven estaría harta de sentirse "la cenicienta" al lado de la exmujer de su novio, lo que habría provocado una tensión creciente entre Genoveva y Bárbara y una fuerte crisis entre el hijo de la duquesa de Alba y su pareja desde hace casi 8 años. Tanto es así que incluso se ha llegado a afirmar que Cayetano y su exmujer podrían darse una segunda oportunidad. Informaciones a las que el jinete ha reaccionado indignado, asegurando que Genoveva está siendo víctima de una "caza de brujas" y como el tema de Federico ya no da más de sí, ahora quieren "meter mierda" con Bárbara cuando ellos están tan bien como siempre. En la misma línea se ha mostrado una de las mejores amigas de Genoveva, Patricia Cerezo. A pesar de que la ex de Ramón García ha tomado la decisión de no hablar de la mexicana porque no quiere convertirse en su "portavoz" y porque ella misma le habría pedido que no diese ningún detalle sobre su estado anímico o su paradero a la prensa, sí ha dejado claro que nada hay de cierto en su presunto mal rollo con Bárbara Mirjan. "Estos temas los hablan todos menos los protagonistas. No creo que sea ni cierto, esa es mi opinión. Yo conozco a Cayetano, a Bárbara y por supuesto a Genoveva y creo que son tres personas muy bien avenidas, pero no puedo hablar en vez de ellos" apunta. Muy discreta, Patricia ha esquivado las preguntas sobre la mexicana y, sin revelar cómo se encuentra y cómo está sobrellevando las últimas informaciones, ha confirmado simplemente que ellas sí están en contacto aunque, como ha dejado entrever, Genoveva no estaría en Madrid porque todavía no se ha visto: "Me preocupo por ella, nos mensajeamos y sinceramente con ganas de verla. Pero si ella no habla no voy a hablar yo, porque aunque es mi amiga y hablo con ella igual que con el resto de mis amigas, no quiero ser su portavoz". "Entiendo que me preguntéis pero no sé más, no puedo hablar por ella, no puedo" ha concluido.