Yellen dice que pérdidas en bienes raíces comerciales preocupan

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que, si bien las pérdidas en bienes raíces comerciales son una preocupación, los reguladores del país se esfuerzan por garantizar que las reservas para pérdidas crediticias y los niveles de liquidez en el sistema financiero sean adecuados para hacerles frente.

Una combinación de factores “va a ejercer mucha presión sobre los dueños de estas propiedades”, dijo Yellen a los legisladores el martes en el primero de dos días de declaraciones ante el Congreso esta semana. Habló del aumento de las tasas de interés, las mayores tasas de desocupación derivadas de los cambios en los patrones de trabajo provocados por la pandemia y una ola de préstamos inmobiliarios comerciales que vencen este año.

“Estoy preocupada”, dijo ante una pregunta del demócrata de Misuri Emanuel Cleaver. “Creo que es manejable, aunque algunas entidades podrían estresarse bastante por este problema”.

Los dueños de propiedades se vieron presionados con el aumento de los costos de endeudamiento, lo que provocó que empresas como Brookfield Corp. y un propietario de oficinas administradas por fondos de Pacific Investment Management Co. cayeran en default. Los propietarios de oficinas, particularmente, enfrentan dificultades ya que los mayores costos de endeudamiento complican la financiación y los arrendatarios se retiran debido a los despidos y el aumento del trabajo remoto.

La titular del Tesoro dijo que los supervisores bancarios han estado enfocados en el tema, y han intentado asegurar que las reservas y la liquidez de los prestamistas sean adecuadas para manejar el problema.

Yellen declaró el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el jueves se dirigirá al Comité Bancario del Senado. Ambas apariciones pretenden dar a los legisladores la oportunidad de realizar preguntas sobre el informe anual del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera.

