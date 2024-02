Unzue, partidario de los cambios de corredores y las vueltas de 15 días

Paipa (Colombia), 6 feb (EFE).- Eusebio Unzue, director general del Movistar, llegó al Tour de Colombia y compartió una charla con un grupo reducido de medios en la que se mostró partidario de cambios para modernizar el ciclismo.

Entre ellos, señaló sustituir corredores en caso de lesión en la primera semana de carrera, permitir a un corredor que sufre una caída y se retira seguir en carrera si no tiene lesiones graves y reducir las grandes vueltas a 15 días.

Unzue es partidario de cambios en el ciclismo, de modificar el reglamento en algunos aspectos para sacar al ciclismo de un esquema que apenas se ha tocado en décadas.

La llegada de Red Bull al ciclismo como patrocinador del Bora Hansgrohe es un síntoma que puede facilitar el crecimiento económico del ciclismo, un deporte anquilosado "desde hace 40 años", dijo.

"Creo que va a haber un crecimiento económico en el ciclismo y sin entrar en más valoraciones, con la llegada de grandes marcas se confirma que nuestro deporte está vivo, que es un deporte espectacular. Que Red Bull tenga tan claros los parámetros por los que elige dónde poner la patita, yo solo entiendo que sea un boom. Una llegada muy atractiva para nuestro deporte", manifestó Unzue en la localidad de Paipa, ciudad termal de Colombia.

Red Bull tiene "conocimientos sobre el manejo de las estructuras deportivas y de los personajes que ellos patrocinan. Yo prefiero quedarme con que algo aprenderemos y que, seguramente, nos ayudará a mejorar", destacó.

Unzue se mostró partidario de los cambios en el ciclismo para modernizarlo y buscar caminos más competitivos en "esta jungla" del deporte. "No podemos dar muchos detalles por la fase en la que se encuentran actualmente las negociaciones, pero es bueno que haya movimientos de este tipo y hay que ver la reacción de la gente del ciclismo, ver quiénes están interesados", añadió.

“Creo que el ciclismo es el deporte más inmovilista que hay en la actualidad. Casi todos evolucionan y nosotros llevamos 40 años haciendo las cosas igual. En mi caso, empecé en el profesionalismo en la década de 1980 y poco ha cambiado", dijo.

Sobre el reglamento en carreras, Unzue habló de cambios importantes y necesarios.

“Hay que cambiar la reglamentación, humanizar al deportista. Tal vez dejar de ser tan brutos, exageradamente animales. No tiene sentido que, tras una caída, un corredor haga sufriendo 80 km hasta meta. Será más lógico que vaya al hospital en ambulancia y si se confirma una rotura no puede salir al día siguiente. Si no hay lesión grave, debería seguir en carrera. Hay que proteger al ciclista", detalló.

Otra cuestión que propone Unzue en las grandes vueltas es la sustitución de un corredor que se lesione en la primera semana de carrera, recordando, por ejemplo, la retirada de Enric Mas en la primera etapa del Tour 2023.

"Para cada gran vuelta hacemos la preparación con diez u once corredores y solo ocho toman la salida. Los otros dos o tres que han hecho un trabajo y entrenamiento meticuloso se van para casa. Pido optimizar un poco todo. Tienes ocho corredores en carrera, veintidós en casa y se te cae uno y no tienes solución, en un deporte en el que compites 21 días”, explicó.

También se refirió a la duración de las grandes carreras, mostrándose partidario de reducir Tour, Giro y Vuelta a 15 etapas.

"Aquí cada uno tiene su opinión, pero si, por ejemplo, fueran de quince días, todos los grandes corredores podrían hacer las 3 grandes el mismo año y serían igual de competitivas y daría más calidad. Habría que reducir el número total de corredores por equipo tal vez, pero el espectáculo sería mayor y las grandes estrellas se enfrentarían más entre ellas", subrayó.

Respecto a la reincorporación de Nairo Quintana cuatro años después de su despedida del Movistar, Eusebio Unzue se mostró cauto.

"La llegada de Nairo después de in año tan particular nos obliga a ser prudentes. Es un hombre con 34 años, pero puedo asegurar que tiene toda la ilusión del mundo, con muchas ganas, algo admirable, ya que las exigencias del ciclismo actual son elevadas, pero él con 12 años de gran ciclismo sigue teniendo ganas de disfrutar encima de la bicicleta", resaltó.

Unzue confirmó el calendario de Quintana. Después del Tour Colombia, el boyacense correrá en O Gran Camiño, en Galicia, Volta a Cataluña, Itzulia y pensar ya en el Giro de Italia y Vuelta a España.

"Después de cuatro años le veo además con muchas ganas de enseñar, de aportar cosas a los jóvenes. Creo que tiene ganas de seguir siendo feliz en el mundo de la bicicleta.

El Tour Colombia transitará por unas carreteras inolvidables para el ciclismo español. En el Mundial de Duitama'95 Abraham Olano se llevó el oro en ruta aún con la rueda trasera pinchada, después de un enorme trabajo de Miguel Indurain, quien se proclamó campeón mundial de crono.

Eusebio Unzue vuelve al escenario de los grandes éxitos casi 30 años después.

"En aquel Mundial del 95 viví una concentración muy interesante porque tuve la oportunidad de estar con la selección española y luego de ir en el coche siguiendo a Olano en la ruta y a Miguel en la contrarreloj individual. Fue duro, muy duro, estuvimos prácticamente en Duitama casi 15 días, estuvimos realmente muy ilusionados y al final las expectativas se cumplieron", relató.

Un trabajo sin egoísmos, en equipo, que se saldó con una de las imágenes más icónicas del ciclismo español.

"Aquel Mundial también fue un alarde de compañerismo, porque un monstruo como Indurain no tuvo ningún problema en sacrificarse para Abraham. Hubo en ese desenlace triunfal un signo muy elocuente de ese compañerismo. Miguel entró celebrando el oro de Olano como si fuese suyo, pegando un puñetazo al aire. Nada mejor que ese gesto resumía lo que había significado ese trabajo", rememoró.

Respecto a las expectativas del Movistar en la temporada que acaba de comenzar, Eusebio Unzue tiene claro el poder de un grupo de corredores que dominan el ciclismo actual.

"Hay cinco ó seis corredores que marcan la diferencia en ruta como los Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel...... y en ciclocrós hemos visto el dominio de Van der Pol, quien ganó el Mundial de forma impresionante. El reto de Enric Mas, que será nuestro líder y en el cual confiamos, es estar cerca de ellos. Es un corredor que a regularidad no le gana nadie, siempre está ahí", concluyó. EFE

