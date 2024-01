Estonia y Letonia dicen que el objetivo de entregar a Ucrania un millón de proyectiles puede cumplirse durante 2024

03/01/2024 Una bandera de la Unión Europea, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). La bandera de la Unión Europea está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre un fondo azul. Las estrellas representan los ideales de solidaridad y armonía entre los países de la Unión Europea, mientras que el círculo es un símbolo de su unidad. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Estonia y Letonia han señalado este miércoles que el objetivo de la Unión Europea de facilitar un millón de proyectiles para Ucrania puede cumplirse durante 2024, después de que los Veintisiete den por imposible alcanzar la meta en el plazo inicial previsto para marzo. "Tengo esperanzas de que podamos alcanzar un consenso para que un millón de municiones o incluso más puedan enviarse a Ucrania, si no es en marzo entonces que sea durante este año", ha asegurado el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en Bruselas, señalando que la producción europea puede llegar a 1,4 millones de proyectiles en 2024. El titular de Defensa estonio, país que ha liderado la iniciativa en el seno de la UE para entregar munición de artillería a Ucrania en el contexto de la invasión rusa, ha defendido que "el tiempo es esencial" pero ha pedido ser "realistas" sobre el objetivo de ayuda militar a Kiev. "Cuando empezamos este proceso el año pasado nadie creía que la UE pudiera hacer algo así de forma tan rápida", ha ahondado. En la misma línea, su homólogo letón, Andris Spruds, ha incidido en la necesidad de mejorar la producción industrial en Europa y avanzar con compras conjuntas no solo entre países europeos. "Soy optimista de que en el futuro cercano podamos poner juntos un millón (de obuses) si no inmediatamente a finales de marzo, que sea en los meses siguientes", ha apuntado. "En dos años hemos hecho mucho y por eso subrayo que la capacidad industrial es muy importante para sostener el apoyo a largo plazo", ha afirmado Spruds, quien ha pronosticado que "hay un largo camino hacia la victoria ucraniana". La ministra neerlandesa de Defensa, Kajsa Ollongren, ha defendido las iniciativas para movilizar munición y mejorar producción industrial para entregar a Ucrania, asegurando que Kiev se enfrenta a la perspectiva de "una guerra larga" y la UE tiene que dejar claro al presidente ruso, Vladimir Putin, que "el tiempo no está de su lado". "El año pasado pusimos un objetivo muy ambicioso de un millón de proyectiles en un año y aunque nos lleve un poco más de tiempo alcanzar la meta, vemos un aumento de la producción que era impensable. Estamos cumpliendo la promesa aunque la producción y la entrega lleve un poco más", ha explicado. A su llegada a la reunión en la capital belga, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que los Estados miembro pondrán sobre la mesa la ayuda que están prestando a Ucrania y qué compromisos tienen para este año, para, así, tener un "claro entendimiento" de qué hay que hacer juntos para "alcanzar los objetivos establecidos", apuntando que los Veintisiete deben saber "dónde están en marzo y para finales de año". El jefe de la diplomacia comunitaria ha señalado que Ucrania necesita más munición y en este momento se encuentra en situación de desventaja frente a Rusia. "Hay una desigualdad en las capacidades de ambos lados y esta diferencia hay que reducirla, por eso esta reunión tiene una dimensión dramática", ha sostenido. Tras movilizar el material de sus propios arsenales, los Estados miembros han entregado entre 300.000 y 350.000 proyectiles a Kiev una cantidad a la que hay que sumar el material que pueda movilizar a través de compras conjuntas de munición a través de la Agencia Europea de la Defensa o de coaliciones de países que han agregado su demanda a la industria militar. Los cálculos en Bruselas es que durante 2024 y gracias a los planes en marcha para aumentar la capacidad de producción industrial, la UE pueda llegar al objetivo que se marcó de donar un millón de rondas de munición.