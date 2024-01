Mateu Lahoz: "Los árbitros no pueden ser ovejas silenciadas durante la semana y leones en los estadios"

El exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz cree que el Comité Técnico Arbitral (CTA) debería dar "cariño" a unos colegiados españoles que "no pueden ser ovejas silenciadas durante la semana" para luego pretender que sean "leones en los estadios", y se muestra dispuesto a "ayudar" al que fuera su colectivo no hace demasiado "a entender que son deportistas y que aman el fútbol" y a que la sociedad les entienda mejor y sepa facilitarles el camino". "Que traten a los árbitros como a personas, como deportistas, que se les dé cariño; que no sean ovejas silenciadas durante la semana y luego pretendan que sean leones en los estadios", recomendó al comité Mateu Lahoz, que solicita "comprensión y empatía" hacia el colectivo, en una entrevista facilitada este jueves por la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña, que le premiará este próximo lunes por su trayectoria. Preguntado por el VAR, el valenciano recordó que como árbitro "tienes que decidir en un instante" y que ahora "para la industria del fútbol es sencillamente increíble" disponer de esta herramienta "porque ese instante ya no es existe". "Pero lo que tampoco podemos hacer es distorsionar el fútbol, hay que hacerlo bien", demanda. "¿Cómo un árbitro no va a decir 'qué parada', 'qué caño' o 'qué golazo'. No estás faltando al respeto a nadie, sólo disfrutando del fútbol. Y yo soy árbitro porque me gusta el fútbol; sin embargo, desgraciadamente, hay árbitros que han dejado de creer en el fútbol y eso es lo que tenemos que cambiar", subrayó. "Los periodistas me habéis podido tildar de muchas cosas, entre ellas de hablar demasiado con los jugadores, pero yo cuando iba a un campo de fútbol era feliz", añadió. Mateu Lahoz no olvida que cuando ascendió a la Primera División era "un inconsciente" porque al principio "dejaba jugar mucho más". "Quería ser amable y pensaba que los partidos de Primera eran como los de Segunda RFEF. En Segunda tuve dos partidos nefastos, un Alavés-Xerez y un Valladolid-Alavés, de dejar jugar y 'comerme' penaltis", admitió el excolegiado. Su debut en la máxima categoría fue en septiembre de 2008 en un Sevilla-Sporting y fue "la 'leche'", sin poder dormir "la noche anterior ni la siguiente", mientras que de los encuentros más complicados de su carrera apunta a un Schalke 04-Steaua, con Raúl González por entonces en las filas del equipo alemán y que le trató "de cine", o un Ucrania-Gales donde la UEFA le hizo "creer que hubo un penalti sobre Yarmolenko cuando se ve perfectamente que hay simulación", algo que se esclareció a su favor días después con nuevas imágenes. "Por eso los árbitros necesitamos la ayuda de los medios", pide. El valenciano tampoco olvida que el arbitraje fue una ayuda cuando tenía "14 años". "Mi padre falleció en 2001 y por eso empecé a pitar, porque necesitábamos dinero en casa, era eso o recoger la naranja. Elegí el fútbol porque ganaba el mismo dinero y no pasaba frío, así que lo tenía todo", rememora. Luego, fue conociendo gente como Pepe Miller, Paco Montoliu y Félix Birigay, los cuales estaban "al cargo de los árbitros en la Comunidad Valenciana". "Me animaron a arbitrar diciéndome que les gustaba mi forma de ser, les tengo que dar las gracias a todos ellos", señaló Mateu Lahoz al que el arbitraje le ha dado "mucho", entre otras acercarse a gente que admira como Fernando Torres, Iker Casillas, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. "El fútbol español es muy importante porque tiene una trascendencia industrial más allá de lo meramente deportivo", aseguró el exárbitro internacional, que quiere "ayudar al colectivo arbitral a entender que son deportistas y que aman el fútbol, pero también que la sociedad les entienda mejor y sepa facilitarles el camino". Preguntado sobre su despedida del arbitraje, lamenta la forma de actuar del CTA que le dijo que lo había hecho "muy bien" en uno de sus últimos partidos, un decisivo Getafe-Osasuna, pero que le ofrecieron "el VAR" . "Si me dais partidos tan importantes ¿por qué me estáis ofreciendo el VAR? Así que por favor no me digas eso, que somos personas", expresó. Finalmente, sobre el premio que el entregará la APDM, el excolegiado desconoce si "es merecido o no". "Lo que sí sé es que lo agradezco mucho porque es darle forma y sentido para una madre, que no es nada futbolera y ha visto cómo su hijo ha invertido mucho tiempo y mucha energía en esto del fútbol, que es mi pasión. Es darle sentido también a mis hijos, Pau y Marc, que también son unos apasionados por este deporte", confesó.