Ryan Gosling, decepcionado por la no nominación de Greta Gerwig y Margot Robbie

El actor Ryan Gosling, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/NINA PROMMER

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene (EFE).- El actor canadiense Ryan Gosling, 'Ken' en la multipremiada 'Barbie', se mostró decepcionado después de que la Academia de Hollywood no nominara a la directora de la cinta, Greta Gerwig, y a su protagonista, la australiana Margot Robbie.

"Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", afirmó en un comunicado publicado después de que el martes la Academia lo nominara como mejor actor de reparto por el papel mencionado.

"No hay Ken sin Barbie y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio", añadió el protagonista de 'La La Land'.

'Barbie', cinta basada en las muñecas de moda del mismo nombre de Mattel, fue la primera película de la icónica muñeca en imagen real después de numerosas películas de dibujos animados y cuenta el viaje de autodescubrimiento del personaje interpretado por Robbie y de su interacción con el mundo real.

En total recibió ayer ocho nominaciones, entre ellas la de mejor película y mejores actor y actriz de reparto (Gosling y América Ferrera).

Pero ni Gerwig ni Robbie entraron en sus respectivas categorías. "Deberían ser reconocidas junto con el de otros nominados muy merecedores", insistió Gosling.

A la mejor dirección fueron nominados Justine Triet ('Anatomy of a Fall'), Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon'), Christopher Nolan ('Oppenheimer'), Yorgos Lanthimos ('Poor Things') y Jonathan Glazer ('The Zone of Interest').

A mejor actriz Annette Bening ('Nyad'), Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon'), Sandra Hüller ('Anatomy of a Fall'), Carey Mulligan ('Maestro') y Emma Stone ('Poor Things').

"Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a una persona plástica, a un muñeco llamado Ken", declaró el actor.

Gosling, para quien la de ayer fue la tercera nominación, competirá contra Sterling K. Brown ('American Fiction'), Robert DeNiro ('Killers of the Flower Moon'), Robert Downey Jr. ('Oppenheimer') y Mark Ruffalo ('Poor Things').

Con 'Oppenheimer' como favorita con 13 nominaciones, la gala de los Óscar se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles.